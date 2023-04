Yo vivo de mis rentas, afortunadamente, de las rentas físicas que consigné en mis años mozos como deportista, y que hoy me sirven para que la pérdida de masa muscular no sea tan severa por estar entre 10 a 12 horas sentado frente a un computador atendiendo pacientes de lunes a viernes. He perdido bastante masa muscular en las piernas, no sólo por la sarcopenia natural de la edad, también por la atrofia por la falta de ejercicio y la pasividad en una silla tantas horas sentado; lo cual, tiene una consecuencia fatal, es mayor la compresión sobre el nervio ciático que recorre la parte posterior del muslo.

Lo único que hago de manera aplicada es caminar con la mayor frecuencia posible tramos cortos para despertar la musculatura adormecida por la falta de uso. Para esto, hice una maniobra inevitable si quería salvar las de andar, deshacerme del carro y de cualquier otro vehículo motorizado como única forma de evitar ir en carro al supermercado que queda a cuatro cuadras de la casa. Ya no llamo a la tienda por pedidos, yo voy hasta allá.

Ya no sé qué pensar de la ONU con sus conmemoraciones, una por cada día del año, sobre todo con los enfoques de cada año. La de hoy corresponde al 6 de abril, que escogieron en 2013 con el nombre de Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, con unos fines que lo dejan a uno con el cerebro encendido: “con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca del papel fundamental del deporte en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social de los países”. Imagino que se refieren al deporte amateur, porque el resto está completamente privatizado y se mueven unos intereses económicos de alto turmequé. El lema de este año es “Marcar tantos por las personas y el planeta”. Me pregunto, ¿eso cómo se hace?

Yo le sigo el cuento a la ONU por solidaridad con la propuesta y ver cómo colaboro, porque desde el inicio de los juegos olímpicos de la era moderna en Atenas, un 6 de abril de 1896, y como seguidor de ese tipo de eventos porque hacen parte de mi vida, y de la historia, no recuerdo un acto deportivo que haya servido para lograr una transformación en las sociedades contemporáneas.

Voy a tomar la invitación de la ONU para iniciar ejercicios que me deben servir para controlar esta sarcopenia exagerada por la inactividad; por fortuna, no necesito salir a la calle, conozco los básicos de deportes que practiqué, en especial para los miembros inferiores, atendiendo a una preocupación de las ciencias de la medicina deportiva que señalan que toda la salud se inicia con unas piernas sanas y fuertes.

haroldomartinez@hotmail.com