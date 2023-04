Día internacional del beso

Esta no es una conmemoración de la ONU, pero sí amerita un comentario teniendo en cuenta recientes acontecimientos que deben ser analizados por sus repercusiones a todos los niveles de la sociedad mundial.

Este día nace como producto de un concurso realizado en Tailandia un 13 de abril de 2011 acerca de qué pareja pudiera darse el beso más largo y del cual resultara ganadora una pareja de ese país con una duración de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos, quienes dos años después romperían su propio récord. No sé por dónde va esa competencia en la actualidad pero imagino que no faltan los recordistas preparándose para establecer nuevas marcas en el día de hoy, aunque creo que sus esfuerzos serán en vano con el récord que acaba de imponer el famoso Dalai Lama al besarse en público con un niño en unas condiciones que asombraron al mundo entero, porque no se trató de un beso en una mejilla sino en un intercambio de saliva en el cual le pidió al menor que le lamiera su lengua, algo que en nuestra cultura tiene más connotaciones de sexualidad que de espiritualidad.

Sigo pensando en cuál es el mensaje que este “líder espiritual” pretendía enviar a la sociedad mundial porque es una figura pública cuyas acciones han tenido repercusiones que se le reconocen pero que no lo colocan en un pedestal diferente al del resto de los mortales. Lo primero que pensé, reflejo de psiquiatra, es que le está poniendo en bandeja de oro un argumento a los miembros de la comunidad MAP, Movimiento de Apoyo a los Pedófilos, porque es una imagen que pueden mostrar a los niños que pretenden conquistar para establecer relaciones entre un adulto o adulta mayor de edad con los menores, al demostrarles que no tiene nada de malo que se besen de esa manera porque un señor tan “espiritual” como el Dalai Lama es capaz de hacerlo en público. Lo cual da a la palabra espiritualidad la connotación de cosa religiosa, lo que enreda más el asunto.

Pero resulta que este señor es un hombre común y corriente que se llama Tenzin Gyatso y, por tanto, tiene todas las debilidades de un ser humano, lo que equivale a decir que debe ser juzgado desde esa perspectiva y no detrás de una supuesta máscara espiritual que más que mostrar, oculta. Toda acción de cada hombre o mujer nace de una emoción, eso es biológico y no tiene nada de religioso. Así que, toca preguntarse qué debilidad humana lo llevó a este acto repudiable desde todo punto de vista y del cual, al parecer, se está arrepintiendo.

El espíritu es la unión de todas las inteligencias múltiples puestas al servicio del ser humano, no tiene nada de religioso.

