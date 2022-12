Deseos de Navidad

Es tan larga la lista de necesidades individuales y colectivas que resulta insuficiente este espacio para acomodarlas en un orden coherente, pero se trata de establecer prioridades dentro de esos deseos y, por lo tanto, las primeras son las nacionales.

Creo que hay acuerdo entre todos en que lo primero que se debe pedir es la solución de aquello que nos afecta a todos por igual sin distingo de ningún tipo, me refiero al bien común de la salud y el derecho a la vida, algo que está en una crisis profunda y que parte de la desnaturalización del sistema de salud al pasar a ser un súper negocio para unos pocos en lugar de ser un servicio público para el resto de los colombianos que lo padecemos.

Nuestro sistema de salud está enfermo y los síntomas se ven día tras día en la quiebra de los entes que lo sostienen, como son las EPS, cuyo servicio es cada vez más deficiente e ineficaz. Dejamos de ser pacientes para convertirnos en clientes, algo aberrante dentro de lo que se supone que debe ser un servicio definido como público a nivel universal, pero distorsionado para beneficio de entidades que se organizaron en este sistema para el manejo del dinero de la salud nacional.

La petición está en función de la reforma a la salud que pretende acabar con la intermediación y lograr que los servicios de asistencia básica, como son los hospitales y las clínicas, reciban los aportes directamente para cubrir el pago por los servicios prestados en la atención a los pacientes. Me persignaré con la mano izquierda a las 12 de la noche de este 24 de diciembre cuando haga la petición formal a los dioses de la salud.

La siguiente petición es otro tema de interés nacional, la paz y la seguridad para los colombianos, un deseo en medio del tiroteo de todo tipo en las miles de guerra que se llevan a cabo en todo el país y sin que se perciba un aire de cambio y, por el contrario, el fenómeno se ha diversificado de tal manera que la inseguridad se pasea por las ciudades y el campo como una ola que crece de manera incontrolada, nos ahoga a diario y nos plantea una sensación de impotencia en la que parece que estamos tan acostumbrados a esa violencia que nada nos causa asombro.

La guerra está también en la radio y la televisión, en el discurso político, en la forma de tratarnos entre nosotros, en la irritabilidad permanente en que andamos porque no es un país tranquilo en el que uno siente que vive la vida sino que la sufre.

A nivel personal tengo el deseo ya expresado a mis amigos de los diversos chats en que estoy, para que no me envíen a cada rato videos que me refuerzan el temor a salir a la calle por la cantidad de actos de violencia en cada esquina de cada barrio, que muestran un nivel de crecimiento de esta guerra domiciliaria que asusta y obliga a tomar medidas especiales de cuidado de la vida para no vernos atrapados en una situación inesperada en un sitio como un restaurante al que entra un individuo disparando al de la mesa de al lado.

Por lo pronto, deseo a todos los paisanos de este país una Navidad tranquila.

