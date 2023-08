Contraculturas

La noche del 17 de agosto de 1969, Jimi Hendrix clausuraba el evento más importante en la historia del rock, el inigualable Festival de Woodstock, y lo hacía con un definitivo tinte político en la icónica versión del himno de los Estados Unidos Star Spangled Banner, al agregarle desde su guitarra los sonidos de la guerra, como protesta a la que se desarrollaba en Vietnam, para la cual fue llamado a filas pero pudo evitarlo al declararse homosexual.

Este festival se considera el epítome de la contracultura en relación con la que predominaba en los sesenta, entendido el término como oposición a los valores culturales e ideológicos de la sociedad, la manifestación de las aspiraciones de un grupo social marginal, o no, organizado, que influye en las masas y puede persistir por tiempo considerable. Para que no se confunda el término, el romanticismo y la bohemia del siglo XIX, el movimiento hippie, el nadaísmo, el feminismo del siglo XX, hacen parte de la contracultura, que es tan antigua como la propia cultura; no se está en contra de la cultura como tal, sino contra la forma en que esta se imparte.

La contracultura es producto de la cultura misma, una fragmentación de las estructuras y formas de la sociedad que llevan al planteamiento de formas de vida en esa sociedad en la que no caben y pueden ser de un grupo social determinado que realiza prácticas contraconvencionales a las de la sociedad, pero no reacciona contra la cultura dominante porque, al mismo tiempo, dependen de la definición de cultura para poder existir.

No se debe confundir con subcultura o con la existencia de las tribus urbanas. Una subcultura es la existencia de grupos que se unen por diversos motivos, estéticos, musicales, nutricionales, aunque aceptan determinadas opiniones, normas y valores de la cultura dominante, es decir, no se muestra tan opuesta en determinadas ocasiones. Las tribus urbanas están formadas por jóvenes en busca de una identidad que los diferencie de la cultura dominante, bastan tres o más individuos con diferente expresión ideológica, aquí caben punks, góticos, veganos y, sobre todo, la antimoda.

Me pregunto cuál pudiera ser la expresión de la contracultura contemporánea después de los ejemplos que se han presentado desde los años sesenta del siglo pasado, que se caracterizó por movimientos que conmovieron los cimientos de la sociedad mundial porque tenían “sustancia” en su planteamiento y confrontaban de manera proactiva. Hoy, todos los jóvenes parecen absorbidos y manipulados por la cultura mediática dominante y sólo hay tribus cuya aspiración es protestar con un meme.

