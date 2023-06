¿A cómo el kilovatio?

En la empresa que ofrece el servicio de energía en la ciudad, de cuyo nombre no quiero acordarme, deben estar frotándose las manos de forma perversa con este rollo de la ola de calor que nos agobia de forma inclemente y que nos obliga a buscar un oasis en cualquier sitio que nos permita, por unos instantes, dejar de percibir esa sensación térmica que se sufre aún a la sombra. Eso implica que debamos dejar de echarnos fresco con abanico manual o pedazo de cartón para ir pensando en aparatos que demandan energía eléctrica para funcionar y ofrecernos la temperatura anhelada, lo cual lleva a que haya un mayor consumo de energía y se dispare el valor del servicio, para satisfacción de la empresa de marras.

Soy muy disciplinado con el ahorro de energía por convicción gracias a las enseñanzas de mis padres y, en este momento, lo soy mucho más teniendo en cuenta la forma en que nos cobran el servicio de energía. Eso no tiene presentación, es un abuso desde todo punto de vista, hacen lo que les viene en gana para calcular, según su criterio, lo que podría gastar determinado inquilino dependiendo del estrato en que viva.

No han servido ninguna de las maniobras que me invento para demostrarles que no consumo tanta energía como ellos ponen en el recibo. He llegado al extremo de desconectar hasta la nevera si me voy a ausentar por dos o tres días y lleno unas cavas con hielo para conservar a una temperatura adecuada los productos que se pudieran dañar expuestos al ambiente. Cada mes espero, como si fuera un regalo por mi esfuerzo, que el recibo de la luz no venga tan alto, y mes a mes la frustración no se hace esperar y, como si fuera un karma o un castigo, de vez en cuando me hacen unos reajustes en el valor que son una bofetada en lugar de un premio. El último fue de 90.000 pesos a pesar de haber estado ausente y revisado hasta la obsesión si había alguna fuente que emitiera energía y ocasionara un consumo. Fueron noventa puñaladas al bolsillo.

Resulta incluso emocionalmente traumática la sensación de impotencia frente a semejante abuso en el que uno como ciudadano no puede hacer nada porque está en una posición de desventaja frente a un poder que tiene todo el control de la situación y, por tanto, la razón en cualquier demanda, por eso no pierdo mi tiempo en eso.

Sólo sé que no caigo en su trampa, como muchos, de decir impotentes Hay mucho calor, ya qué carajos, ya estamos clavados, prende el aire acondicionado. No vuelvan a hacerlo, no den esa papaya, eso es precisamente lo que esperan de ustedes como clientes de su servicio para aumentar la tarifa. Eso es lo perverso.

