Cogitaciones intrínsecas II

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us and the world will be as one. Recuerdo que fue lo último que le dije el año pasado a mi médico de cabecera, el doctor Carlos Urbina Gámez, con quien me reúno los finales de cada año para debatir si el ser humano evoluciona o involuciona.

Le recordé lo que John y Yoko escribieron en la casa de campo de Tittenhurst Park, en Berkshire, Inglaterra, a manera de invitación para que imagine con nosotros tres que no hubiera países, nada por lo cual matar o morir, tampoco religiones y toda la gente viviendo el presente en paz. Cuando le digo estas cosas, se acomoda el sombrero y me observa con incredulidad, como si no le cupiera en la cabeza que yo pudiera decir semejante barbaridad frente a un mundo tan convulsionado que sangra y llora por todos los costados.

Como estamos obligados a informar lo que consigamos, debo decirle dos datos con los que puedo darle argumentos para lo suyo. El primero es un video de un afrodescendiente relatando una conversación con un abuelo quien le explicaba que los tiempos duros crean hombres fuertes y, a su vez, los hombres fuertes crean tiempos blandos, frágiles. El otro es casi la confirmación de la anterior y se refiere a la apabullante frecuencia de casos que recibo en mi consulta de hipotonía (bajo tono muscular) y trastorno de integración sensorial (la forma alterada en que los siete sentidos responden a los estímulos).

Yo sí creo que nosotros hicimos el mundo producto de un trabajo que requirió el mayor esfuerzo para domeñarlo y transformarlo en lo que es hoy, un mundo fácil en el que con el menor esfuerzo se lo tiene al alcance. Nosotros íbamos caminando hasta la biblioteca en busca de las enciclopedias, nuestros hijos y nietos están tirados en el sofá y lo tienen todo en una pantalla más pequeña que un libro.

La naturaleza no pretende hacer seres humanos más inteligentes, o más bellos, o más parecidos a un dios; desde el origen de la vida se ha basado en el ensayo y el error y, en esa ecuación, puede darse cualquier resultado.

La hipotonía muscular y el trastorno de integración sensorial no son enfermedades, ni sinónimo de debilidad, son los nuevos cuerpos que están apareciendo, y de igual manera los cerebros que, por lo que he consignado en las historias, afortunadamente, el mayor porcentaje son inteligentes y algunos sobresalientes.

Lo que sí no puedo negarle a mi médico es el argumento de la guerra como muestra de una involución. Se lo embolataré diciendo que imagine los nuevos diagnósticos que habrá que inventar para los futuros seres humanos a nacer.

