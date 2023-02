Carnavales por tv

Es como ver una jugada de fútbol en el VAR, donde los detalles muestran con claridad lo que ocurrió en una determinada acción y sirve para calificar de manera acertada algo que puede ser dudoso por el vértigo con que se produce.

Es indudable que los efectos de la maizena en los ojos, el licor en el cerebro, el estruendo de la música en los oídos de la papayera que suena al lado y el de la tambora que pasa, el incesante movimiento del cuerpo persiguiendo las notas de uno y otro ritmo, permiten que pasen inadvertidos unos detalles que se tornan demasiado evidentes frente al televisor y en estado de sobriedad. Sí, porque después de la primera hora de transmisión por el canal local de televisión tuve una sensación de incomodidad en mi espíritu carnavalero, por tal razón no me eché la maizena, ni soné el guaguancó, y cambié la pinta de cumbiambero por camiseta y bermuda.

Más que un déjá vu -lo ya visto-, fue un verdadero y preocupante déjá vécu –lo ya vivido-, porque he participado activamente desde siempre en los carnavales ya que mi cumpleaños cae cerca o en ellos. Y lo he disfrutado como espectador en el sentido más literal para mí, pues equivale a libertad para disfrutar; y también lo hice en una de las cosas más grandes que he experienciado en vida, desfilar en el cumbiódromo haciendo música para una comparsa de bailadoras.

Lo ya vivido se refiere a que no es la primera vez que se confirma el comentario de la desorganización que se viene observando desde hace unos años, al menos en la Batalla de Flores del cumbiódromo, uno de los espectáculos más visto a nivel internacional; varios amigos de otros países que lo vieron, usaron la misma palabra para definirlo: Desorden.

El comentario unánime a nivel local es lapidario: lo comercial está acabando con lo folclórico, tanto es así, que muchos de los grupos representativos del carnaval, no encontraron público a quien mostrar porque desfilaron muy tarde después de un montón de camiones con propaganda que no tiene que ver con un patrimonio cultural.

No sé qué van a hacer los organizadores del carnaval del 2024 para mejorar y acallar las justificadas críticas, están atrasados; por mi parte, decidí con un amigo empezar a organizarlo ya volviendo a las raíces, es decir, el baile en el vecindario en el que todos ponen, nada de palcos en los desfiles o festivales de orquestas, todos bailando de principio a fin, maizena a tutiplén, alegría para contagiar.

Ese Miércoles de Cenizas coincide con mi cumpleaños, espero que el nuevo sistema de salud me cuide bien, por si acaso, para poder disfrazarme y celebrarlo.

