Mar 23, 2023 Opinión

Bienvenido, Hernán Darío

Hay un consenso que se repite en todas las esquinas: la culpa no es del técnico, sino de los jugadores. No tienen fundamentos para controlar un balón. Dónde aprendieron a botar tantos goles. Ninguno hace una cosa diferente. No son solidarios entre ellos. No son capaces de dar tres toques al balón si no es para atrás. A los setenta minutos están con la lengua afuera. Las barras entonan cánticos en su contra. Ese equipo necesita refuerzos.