Barranquilla desculturizada

Cuánto añoro a la Barranquilla del siglo pasado en la que no me alcanzaba la semana para asistir a tantos eventos que se presentaban en la ciudad en un derroche de manifestaciones culturales de todo tipo que eran alimento para el alma de todo aquel que quería mantener un nivel de satisfacción individual y social y que justificaban el remoquete de “mejor vividero del mundo”. Salía corriendo de una exposición de pintura o escultura para llegar a un concierto de una filarmónica o sinfónica, o una obra de teatro o danzateatro, lectura de poesía, presentación de libros, y muchas más. Era un ambiente en el que la cara de las personas mostraba esa satisfacción y había motivos para la amabilidad y las buenas maneras.

Hoy, el panorama es deprimente. Tenemos el teatro más subutilizado en el mundo y los otros que, generalmente están en las universidades, no tienen nada que presentar; una facultad de bellas artes que se derrumbó ante la indolencia de todos y no termina de recuperarse, supuestos parques culturales que son más una fantasía que una realidad, carencia de espacios para diversas expresiones culturales, conciertos de un tipo de música que sólo llena las expectativas de determinados grupos sociales. Y lo que es peor aún, no hay emisora de la ciudad que compita por la sintonía en la que no haya un personaje hablando como marica con unos chistes de mal gusto que resultan desagradables. Aclaro: no estoy hablando de homosexuales, que merecen mi respeto, lo de las emisoras es vulgar y el léxico que utilizan es cada vez más vergonzoso y nadie los controla. Aberrante.

Me llegaron unos datos provenientes de BarranquillaCPT y DataBaq que puede ser un principio de explicación de mis preocupaciones. En la Escuela Distrital de Artes registran 1.240 estudiantes de los cuales sólo se gradúa el 9%. En 2018 había 132 casas de cultura, 178 orientadores del proceso y 23.662 beneficiarios. En 2017 la bolsa del portafolio de estímulos disponía de 2.420 millones de pesos, en 2020 alcanzó a 2.420 millones.

Por fortuna, en 2022 se entregaron, a través del Portafolio de Estímulos del Carnaval, 1.100 millones a los hacedores y 2.200 millones a sus operadores. Así mismo, empiezan a aparecer los recursos para el proceso de recuperación del Parque Cultural del Caribe. El Distrito ha entregado 14.828 millones en convocatorias públicas a actores culturales.

La supuesta cultura de Barranquilla, una ciudad por la que entraron al país las más avanzadas manifestaciones culturales, tecnológicas y de todo tipo, se ha limitado a tomarse una selfie en el malecón con la figura del hombre caimán de fondo. Eso no es cultura, eso se llama “espantajopismo” en el lenguaje currambero.

Duele demasiado el deterioro cultural de la ciudad, que pasó de ser el mejor vividero a paraíso de la vulgaridad. Ya se vislumbra en el horizonte un compromiso gubernamental con capacidad para rescatar la del siglo pasado y convertirla en ciudad que sea considerada culta. Es un comienzo, pero falta bastante.

