¡Apareció la ventana!

Debo reconocer que había bastante morbo de mi parte mientras subía la pequeña pendiente que lleva hasta el parque Realismo Mágico, donde está la caseta de Libros Viajeros para intercambio entre lectores, porque la última vez que subí, aquello era un desastre, se habían llevado la ventana del frente que los protege y los que quedaban estaban expuestos a la intemperie y algo malogrados.

El morbo es que me negaba a aceptar que una idea tan necesaria como llenar la ciudad con muchos parques en los que cualquier persona puede sentarse a leer o conversar sobre literatura, desapareciera sin pena ni gloria; pero habito en una ciudad en la que puede pasar cualquier absurdo, incluso la destrucción de la caseta, así que, al mismo tiempo que controlaba a Tony para que no peleara con otros perros, hablaba en voz alta con el hijo de Zeus y Leto, el hermano gemelo de Artemisa, el dios de las artes, la literatura, la razón, con quien me he conocido a través de la lectura, Hey, Apolo, hoy es Día del Libro, voy subiendo la colina para llegar al Olimpo Literario, cuidado con una huesera, me merezco un premio como lector.

Y, he aquí que los 12 dioses del Olimpo me concedieron la gracia de encontrar que la caseta lucía flamante la tapa que días atrás no tenía y los libros estaban protegidos y ordenados. La ventana parece encajar perfectamente en la estructura total. De nuevo acudí con Horatio para que me prestara todo el laboratorio de criminalística porque necesitaba comprobar si se trataba de la ventana original.

Mientras en mi cerebro sonaba Won´t get fooled again de The Who, el tema de la serie, mis ojos exploraban los detalles de la caseta para descubrir en cada centímetro que cada óxido, raspadura o golpe coincidían en la caseta y la ventana, como si nunca se hubieran separado. Ahí es donde empieza a llover para arriba, es el momento de ponerse las Ray Ban, colocar las manos en jarras, mirar al firmamento y preguntarse ¿Qué pasó aquí?, ¿qué significa esto de llevar y devolver?, ¿algún mensaje literario? Interesante saber.

Por lo pronto, la caseta permite que los libros sigan viajando para fomentar la lectura en esta ciudad, es una isla en medio del océano de falta de espacios para la lectura en un país donde el 60% de la población tiene mala ortografía y el 80% de los que leen consumen libro y medio al año.

Un alto porcentaje de los chicos y chicas que atiendo “no tienen nada en la cabeza”, como solíamos decir para referirnos a una persona que carece de un discurso suficiente para expresar sus ideas con la claridad esperada para su edad y nivel de lectura. Eso es grave.

