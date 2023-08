Anoréxico contemporáneo

Salí despavorido de un supermercado por necio, por andar, como decía mi abuela Teodora, buscando la mala hora, pues, se me dio por ir a hacer la compra de lo que consumo con frecuencia en la dieta básica, pero me inventé un refine de pasabocas, algo que nunca hago, prefiero el arequipe o el arroz con leche, y me planté frente a tales productos sin tener una mayor idea de qué iba a comprar. Miré primero las papitas, por supuesto, escogí unas al azar y me preocupó el letrero visible en el que advierten con claridad el exceso de una determinada sustancia en el producto, en este caso, cloruro de sodio.

Busqué otras papitas, las clásicas de supermercados y tiendas que todos consumimos a sabiendas de los tóxicos que contiene y me sorprendió la referencia a los excesos de sustancias en el frente del empaque. Ya no es lo que sale en la parte de atrás de hace muchos años donde describen los químicos utilizados para preservar el producto, y que compramos para intoxicarnos en la casa a solas o en forma colectiva en un cumpleaños.

Son los productos ultraprocesados, nutricionalmente desequilibrados, con sustancias que se pueden consumir en cantidades adecuadas, pero no en bebidas azucaradas, precocinados, carnes procesadas, galletas, lácteos con azúcar, cereales refinados, pizzas, que contienen excesos de azúcares, grasa total, grasa saturada, sodio y, por el contrario, bajo contenido en proteína, fibra, minerales y vitaminas.

Recordé a mis maestros en la facultad de medicina cuando nos advertían acerca de los edulcorantes y saborizantes precancerígenos en esos productos, que debíamos evitar y advertir a los pacientes; hoy, hacen parte de nuestra cultura gastronómica.

También recordé la cantidad de estudios de prestigiosos centros de investigación que decían el lunes que no se podía comer más de un huevo a la semana y 3 días después, de otro centro decían que ni se nos ocurriera dejar de comer huevo toda la semana.

Pongo el retrospectoscopio y veo a 3 generaciones crecer conmigo consumiendo un determinado tipo de alimentos llamados sanos, es decir no ultraprocesados y puedo decir que hay un predominio de gente sana, aun a nuestra edad, debido a una cultura alimentaria equilibrada que consiste básicamente en una proteína, un carbohidrato y vegetales.

Mi preocupación es que terminen estos productos haciendo parte del menú familiar y se conviertan en factor de desequilibrio del estado de salud a partir de lo que comemos.

Salgo del supermercado y mejor pienso en la dieta básica de la gastronomía de la región que nos ha mantenido bastante sanos hasta ahora: arroz, carne y ensalada.

