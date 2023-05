Acabar el matoneo

Como era de esperarse, el pasado 2 de mayo no me podían faltar los casos de matoneo escolar para conmemorar, como se hace desde 2011, el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, también conocido como Bullying, conmemoración dolorosa para los niños, adolescentes y sus familias, cada una con un grado diferente de sufrimiento dependiendo del nivel de matoneo al que hayan sido sometidos.

Fueron 2 casos, que es el promedio que recibo a diario referente a niños o niñas que padecen o han padecido esta situación en los colegios sin distingo de clase social, es igual en los 4 puntos cardinales de la ciudad y con diversos niveles de acoso por parte de los matones o matonas que lo propician.

Lo complejo de la situación, por eso insisto en este tema, es el pésimo manejo que le dan en los colegios a estas situaciones en las que no hacen más que revictimizar a los menores con sus decisiones y hacer más dolorosa su condición. Generalmente, la víctima acude con el profesor más cercano y este termina de rematarlo diciéndole que aprenda a defenderse o, en el peor de los casos, en la rectoría no saben qué hacer o cómo brindarle protección a la víctima, por lo que los padres terminan retirando a su hijo del colegio y los matones se pasean campantes por los pasillos en busca de otro a quien acosar o agredir.

Es por esta razón que algunas ONGs y asociaciones de padres decidieron unirse para intentar detener o controlar esta patología que es mundial y requiere de parte de los padres, el colegio y las autoridades de educación, un compromiso enorme para salvar a estos menores de situaciones extremas como el intento por quitarse la vida ante la impotencia de poder salir de ese malestar diario.

La situación se hace más compleja cuando uno presta atención a quiénes son los matones y sus familias y nos encontramos con casos verdaderamente patológicos a nivel de valores familiares que permiten deducir por qué su hijo es capaz, junto con otros chicos, de encerrar en el baño al mejor estudiante del salón para quitarle la tarea y copiarse. Esto es igual con las chicas, quienes pueden ser peores en cuanto la capacidad para hacer daño.

Mi conmemoración con este par de niños que atendí fue mostrarle a sus padres el diagnóstico que subyace en el matoneo, que se conoce como trastorno de estrés postraumático, y que puede tener unas consecuencias como las que muestran sus hijos ante esas depresiones severas por las que consultaron.

No hubo ninguna manifestación visible por parte de los colegios o las autoridades de educación, lo cual no es de extrañar porque no hay suficiente conciencia del fenómeno.

