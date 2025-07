Puedo recordar con toda claridad las principales tendencias musicales que influenciaron mi gusto. En primer lugar, la música tropical que se escuchaba en la ciudad y que aprendí a disfrutar y bailar por mis padres. En segundo lugar, la música clásica gracias a que esta música sonaba en La Voz de Santa Marta los fines de semana y que servían de fondo musical a uno de los programas más bacanos en mi casa, escuchar a los clásicos mientras mi hermana y yo estudiábamos y nuestros padres, ambos educadores, preparaban sus clases. En tercer lugar, el rock, algo que me cambió la vida por completo, pues, escuchar a Bill Haley y sus Cometas interpretando “Rock around the clock” fue una especie de epifanía antes de cumplir yo los 10 años de edad. La salsa vino después, históricamente, antes de ser salsero mis genes son claramente roqueros.

Desde temprana edad he seguido el desarrollo del rock hasta el día de hoy y me tocó aprender inglés para entender lo que decían las canciones; de hecho, el Cuarteto de Liverpool hizo que le pidiera al profesor Herrera, mi profesor de inglés en el Liceo del Caribe, que me ayudara a traducir esas canciones, gran favor que me hizo.

Sólo he podido disfrutar en vivo a The Rolling Stones, Santana y Cerati, y los cito porque el tiempo ha ido cobrando cosas y se llevó al argentino, así como a Charlie Watts y, últimamente, me tocó ver las imágenes de Santana colapsando en un concierto a sus 76 años de edad. Esto resulta doloroso para uno como aficionado porque quisiéramos que el tiempo se detuviera para conservar unas sensaciones que deben ser para toda la vida.

Del 15 al 18 de agosto de 1969 sucedió en Woodstock, USA, uno de los festivales de rock más trascendentes de toda su evolución. He visto la película tantas veces que he asegurado a mis amigos que estuve ahí porque me sé todos los diálogos, el orden de aparición de los músicos, la letra de las canciones y todo lo que ahí sucedió. Todavía tengo un VHS de la película que me regaló mi hijo y que espero conseguir alguien que lo pueda convertir a los sistemas actuales para seguir buscándome porque estoy seguro de haber estado ahí.

A los sesenta años de edad me coloqué un arete en oreja izquierda para recordarme que sigo siendo roquero y, en especial, para revivir a diario esos momentos felices en familia cuando escuchábamos la música rock de esa época y todo lo que sonaba –charleston, foxtrot, twist- que nuestra madre, gran bailadora nos enseñaba a bailar. Es por eso que mis raíces en esa música son tan fuertes.

Estuve revisando mi discoteca para el homenaje en la noche al rock y me encontré con que lo que me queda es música clásica, rock, jazz y algo de salsa. Espero que mis amigos salseros no me fusilen por la desproporción de las colecciones, a los que las conocen y me reclaman les explico que se debe a que es más fácil conseguir un LP de salsa que canciones de Sister Rosetta Tharpe, Chuck Berry, Elvis Presley, Robert Leroy Johnson, Albert King, Willie Dixon, y tantos otros que me traen recuerdos de mi infancia y adolescencia.

