Cada uno de nuestros actos en la vida tiene un claro origen en nuestras emociones, no hay nada que se escape de su dominio, somos títeres de nuestro emocionar. No existe racionalidad, no somos seres racionales, somos seres emocionales que pretendemos darnos una explicación a nosotros mismos a partir de unas racionalizaciones que nos alejan de la emoción y dejan la puerta del cerebro abierta para cualquier engaño que nos inventemos para entender nuestras acciones.

Una racionalización es un mecanismo de defensa que utilizamos para justificar nuestras acciones con el fin de evitar nuestra propia censura; es una especie de explicación dentro de una lógica a las ideas, pensamientos, sentimientos, conductas que, de otra manera, nos generarían culpas o síntomas de ansiedad o depresión. Cuando uno “racionaliza” tiende a convertir en justificable o razonable algo que provocaría una visión negativa para uno mismo o para la sociedad. Es muy importante resaltar que para que se dé una racionalización la persona debe creer en la solidez de su planteamiento y que no se trata de una simple excusa o que se esté engañando de manera consciente.

La emoción es el producto más poderoso que se libera en el cerebro y determina todo lo que hacemos, toda emoción es un impulso para actuar, planes que la evolución ha ido perfeccionando en nuestro cerebro y que surgen de inmediato para enfrentar las constantes vicisitudes de la vida y el entorno. La emoción es anterior al lenguaje y, en ese sentido, la mayoría de esas emociones son compartidas por un gran grupo de animales. Charles Darwin decía que no hay ninguna diferencia entre el hombre y los animales en su capacidad de sentir placer y dolor, felicidad y miseria. Aunque también es cierto que algunas de esas emociones han alcanzado un nivel de sofisticación que solo serían desarrolladas por los humanos; esto es lo que hace que tengamos un mayor repertorio, más diverso y complejo, de emociones en razón de los procesos en ciertas zonas del cerebro, como la corteza frontal donde está el filtro de dichas emociones.

Tenemos seis emociones básicas: tristeza, sorpresa, miedo, asco, alegría, ira. Las emociones aprendidas son: culpa, celos, resignación, angustia, incertidumbre, indignación, soledad, odio. En ese orden de ideas, se puede definir la inteligencia emocional como la capacidad para percibir, observar, entender y manejar las emociones en nosotros y en los demás.

Menciono estos puntos sobre las emociones porque el país está al borde de lo que puede considerarse las elecciones más importantes de comienzos de siglo y en las que se espera que tomemos la mejor decisión sobre quién será la persona que rija los destinos de los colombianos en los próximos cuatro años y, por consiguiente para todo el futuro inmediato, por lo que vale la pena hacer un repaso de las emociones hacia los aspirantes a la primera autoridad del país y no hay lugar para la equivocación. Hay que decidir bien para poder coemocionar como país en la mejor emoción de todas.

