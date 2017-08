Hablemos de nuestro racismo

Columnas de opinión

En Colombia tenemos la idea de que no somos racistas porque todos somos un pueblo que se está mezclando desde la colonia. Vivimos bajo esa premisa de que todos somos iguales, porque tenemos ascendencia indígena, negra y blanca. Recuerdo que de niña tuve un tremendo agarrón con mi bisabuela al decirle que el Divino Niño, nacido en Medio Oriente, no tendría por qué ser rubio y con ojos azules. A ella se le subió el racismo a la cabeza pero lo llamó ¡herejía!

Cuando estábamos en preparatorio (tendríamos a lo sumo 5 años) el colegio organizó una presentación por el día del descubrimiento de América. En ese entonces le decíamos “descubrimiento” sin que nadie levantara ni una ceja. Para hacer el show, que luego sería aplaudido por el resto del colegio, por los padres y madres de familia, las profesoras dividieron a la clase en dos, los españoles (todas las niñas y niños rubios y de piel más clara) y los indios (aquellos de piel más oscura, o pelo liso, o rasgos no muy agraciados –en este grupo me contaba yo–). Recuerdo que me puse muy triste porque mi mejor amiga había sido elegida para el grupo de los españoles, en donde, además estaban todas las niñas “populares”, que hacían las mejores fiestas y le gustaban a muchos niños del salón. Tenía 6 años y no estaba lista para gritar ¡racismo! Pero parece porque yo también era racista, yo también pensaba que las personas bonitas eran más rubias, y me chocaba que yo misma, con mi languidez y ojeras turcas, me parecía a las villanas de los cuentos que leíamos.

Esto que les cuento sucedió en un colegio en donde todos vivíamos como blancos, y aún así, ahí estaba la pigmentocracia, extendida, por supuesto a toda la ciudad. Dirán muchos hombres que además “admiran a los cuerpos de las morenas” (lo que en realidad es una forma suave de decir que las cosifican y exotizan, como ha sucedido con los cuerpos de las negras desde la colonia) pero les aseguro que para presentarle a la mamá a su futura esposa, preferirán una de “carita angelical” es decir, con rasgos de blanca.

Estos prejuicios no se tratan solo de lo que consideramos bello. Estos prejuicios luego se convierten en discriminación laboral, en exclusión y hasta en marchas de odio, como ha pasado recientemente en las atroces marchas de Charlotesville en Estados Unidos. Desde acá nos parece fácil condenarlo, pero no hacemos el trabajo autocrítico para entendernos también como un país que fue esclavista y sigue siendo profundamente racista. La diferencia entre los suprematistas blancos estadounidenses y nosotros no puede ser la ironía de que aquí todos somos mezclados, porque eso no importa. Lo que importa es que no nos hagamos los de la vista gorda con las desigualdades por raza que en Colombia sí existe el racismo. Quizás es cierto que todos estamos mezclados, pero unos estamos más mezclados que otros.

@Catalinapordios