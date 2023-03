Premios Óscar 2023 – Ceremonia histórica y predecible

La 95ª entrega de los Premios de la Academia el domingo pasado en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California fue una noche de históricas victorias previamente anunciadas y esperadas, pero con poco picante. No hubo sorpresas y el evento transcurrió sin mayor trascendencia.

El presentador Jimmy Kimmel, quien llegó en paracaídas, es un veterano maestro de ceremonias que supo dominar el auditorio, aunque terminó hablando nuevamente de la vetada y renombrada bofetada de Will Smith el año pasado, que resultó en la suspensión del actor por 10 años. Hizo acertada mención a la injusta exclusión de Babylon, y a la del director de Avatar en la categoría de Mejor Director, aunque le faltó protestar por la falta de Sarah Polley directora de Women Talking, ganadora del Mejor Guion Adaptado.

La controversial película Everything Everywhere All at Once dirigida por The Daniels terminó dominando la ceremonia. Michelle Yeoh se convirtió en la primera artista asiática en ganar el premio a la mejor actriz, honor que recibió con un emotivo discurso, y un mensaje de esperanzas para las generaciones futuras de mujeres de su misma ascendencia y de su misma edad, "¡No dejes que nadie te diga que has pasado tu momento!" dijo.

Otro tanto sucedió con Ke Huy Quan, quien comentó “No puedo creer que me esté pasando a mí”, cuando ganó su trofeo como Mejor Actor de Reparto por la misma película, resultado igualmente esperado pero muy emotivo. “Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados, y de alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta sólo pasan en las películas. Este es el sueño americano”, dijo.

El estudio A24 se convirtió en el primero en llevarse los seis premios más importantes incluyendo los de Everything, Everywhere y The Whale, por la cual Brendan Fraser obtuvo el premio a Mejor Actor.

A pesar de que All the Beauty and the Blood Shed merecía el premio por Mejor Documental, era de esperar que lo recibiera Navalny, cuyo director lo dedicó a todos los prisioneros políticos.

La esposa de Navalny, quien habló en su nombre, comentó: “Mi esposo está en prisión por decir la verdad y defender la democracia. Alexey, sueño con el día en que estés libre, y nuestro país sea libre. Mantén la fortaleza”.

Y, por último, la mejor película del año, Triangle of Sadness, a pesar de haber obtenido la Palma de Oro, no recibió ningún galardón.