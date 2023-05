Pedro Almodóvar y su nuevo corto en Cannes

El nuevo corto del conocido director español Pedro Almodóvar titulado Strange Way of Life (Extraña Forma de Vida) era una de las películas más esperadas del festival. Después de haber presentado La Voz Humana protagonizada por Tilda Swinton en 2020, éste es su segundo proyecto en idioma inglés, y próximamente hará un largometraje.

La película ha sido definida por el mismo director como “un western queer, en el sentido de que hay dos hombres que se aman”, y el título hace alusión a una hermosa canción de la reina del fado, Anmalia Rodríguez. Al igual que el fado, el mensaje se refiere a lo extraño que puede resultar una existencia donde se reprimen los deseos, y el director enfatiza la importancia de “no darle la espalda a aquello que nos produce placer”.

Protagonizada por Ethan Hawke (First Reformed, Raymond and Ray) en el papel de Jake y Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) como Silva, la historia se centra en un encuentro entre los dos personajes que habiendo trabajado juntos durante su juventud, se reúnen después de 25 años de no verse.

Jake es el sheriff de Bitter Creek y Silva es un ranchero que viene a visitarlo. Sólo después que han compartido recuerdos, después de reconocerse íntimamente y de haber celebrado la mutua compañía, se revela el verdadero motivo del reencuentro.

La película se filmó en el desierto de las Tabernas, Almería, en el sur de España donde se refleja el mundo viril y salvaje de los cowboys, que en ocasiones recuerda Brokeback Mountain (2005).

Almodóvar nunca ha recibido la Palma de Oro, pero ha participado varias veces en el festival, con el cual tiene profundos lazos. En 1999 obtuvo premio como Mejor Director por Todo Sobre mi Madre; en 2004 Mala Educación fue el filme que abrió el festival, y en 2006 recibe premio de Mejor Guion por Volver. Después, en 2017, participó como presidente del jurado, otorgando la Palma de Oro a Ruben Östlund por The Square. Dos años después vuelve al festival con Dolor y Gloria, su obra más personal por la cual Antonio Banderas recibe el premio como Mejor Actor.

A pesar de los problemas técnicos que se presentaron en la premier, donde varios asistentes esperaron bajo la lluvia y se quedaron sin poder entrar, el filme fue ovacionado por la crítica, y el incidente se compensó con dos proyecciones extra.