Oppenheimer – Cargos de conciencia en tiempos de guerra

J Robert Oppenheimer (interpretado por el actor irlandés Cillian Murphy) es considerado el padre de las armas nucleares, y su legado histórico resulta bastante complejo, como lo expresa el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer de Kai Bird y Martin J Sherwin, en el cual se basa esta película.

El filme se centra en las dos audiencias del gobierno que se desarrollaron en los años 50, y va atrás en tiempo para narrar su trágica historia desde que fue estudiante, seducido por ideas de izquierda, y luego profesor en California, hasta que entra al Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México, confrontando la ciencia con la política y la teoría con la práctica.

Como líder de dicho proyecto se le encargó desarrollar la bomba atómica durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y si bien su creación cambió el rumbo de la historia, el uso que se le dio posteriormente se salió de su control, hasta que terminó oponiéndose a la militarización de su propio invento. Esto por supuesto lo condujo a un proceso autodestructivo de su imagen de héroe.

En el campo de lo personal tampoco escapó conflictos, viéndose involucrado con dos mujeres, su esposa Kitty (Emily Blunt) y una amante militante comunista, Jean Tatlock (Florence Pugh) de temperamento volátil y pasional, que sirvió de excusa para la cacería de brujas a la que fue sometido.

La manera como el director aproxima los miedos que aquejan al personaje y su lucha interna a través de ingeniosas imágenes surrealistas, que pueden ser ráfagas de fuego intenso o finos hilos de luz, es lo más admirable de la cinta, y nos quedamos con ganas de ver más al respecto. Lo mismo sucede con las imágenes voyeristas que hacen memoria de su intimidad, mezclando lo personal con lo político.

Por eso el aspecto moral se interpone cuando por un lado su ascendencia judía le hace sentir el compromiso a desarrollar el arma que dará fin a la guerra, temiendo que los alemanes la descubran primero, pero por otro, comprende el peligro del avance ilimitado de la tecnología bélica y el daño que representa para la humanidad.

A pesar de que la primera parte de la película puede resultar algo tediosa Oppenheimer es el proyecto más ambicioso de Nolan, que cuenta con excelentes actuaciones, como Robert Downey Jr, Mat Damon y Benny Safdie, y una impactante fotografía a cargo de Hoyte Van Hoytema que contribuye con la valiente exploración de tan delicados temas.