Los Clásicos del Festival de Cannes 2023

Jean Luc Godard, quien falleció en 2022 a la edad de 91 años y a quien está dedicada la sección de clásicos del Festival de Cannes este año, dijo que “con el cine podemos hablar de todo y llegar a todo”. Y esto es lo que pretende la sección principal de Clásicos que se denomina Memorias de Jean-Luc Godard, en la que se mostrarán varias de sus películas, como Le Mépris (1963), Godard par Godard (1972), así como también el estreno mundial de su última producción, Phony Wars. Es un tráiler de una película que nunca se realizará o una especie de ejercicio del cineasta con programas estéticos.

Otro de los homenajeados es Wim Wenders con la presentación de Chambre 999 dirigida por Lubna Playourt, quien continuando con una tradición del cineasta tiempo atrás, en 1982, cuando pidió a 16 directores reflexionar sobre el futuro del cine, trae las voces de nuevos realizadores para dar secuencia al análisis. Entre ellos aparecen James Gray, Olivier Assayas, Claire Denis, Nadav Lapid y Alice Rohrwacher.

Man Ray estará presente con una restauración de sus cuatro películas ensambladas en una composición artística única, Return to Reason, que incorpora la música del grupo Sqürl integrado por Jim Jarmusch y Carter Logan. Incluye su primera improvisación surrealista en 1923, Le Retour à la Raison, luego en 1926 presenta Emak Bakia, en 1928 L’Étoile de Mer y en 1929 Les Mystères du Château.

Otras cintas restauradas son Spellbound (1945) de Alfred Hitchcock, Danger Ahead (1960) de Claude Sautet, Hello, It’s Me (1965) de Frounze Dovlatian, Le Rendez-vous des quais (1955) de Paul Carpita, Il Ferroviere (1956) de Pietro Germi, Mississippi Blues (1983) de Bertrand Tavernier & Robert Parrish, It (1966) de Ulrich Schamoni, Le Village (1953) de Leopold Lindtberg, Ces Messieurs de la santé (1934) de Pière Colombier, The Lady from Constantinople (1969) de Judit Elek, Hombre de la Esquina Rosada (1962) de René Mugica, L’Amour Fou (1967) de Jacques Rivette, Caligula – The Ultimate Cut (1976), The Chosen One (1990) de Aribam Syam Sharma y la película mexicana El Esqueleto de la Señora Morales (1959) de Rogelio A. González.

Volver a los clásicos nos recuerda la importancia de ‘pensar con las manos” como mencionaba Godard, quien concluye que “el cine es lo único que nos ha dado un signo. Los demás nos han dado órdenes. El cine es un signo para interpretar, para jugar con él, y hay que vivir con él”.