Latinoamérica en el Festival de Cannes

La presencia de cine latinoamericano en el próximo Festival de Cannes es escasa, como ha sucedido en los últimos años. En la Selección Oficial no se muestra ninguna película de la región, aunque otras secciones cuentan con algunas clasificadas, que vale la pena resaltar.

En la sección “Una Cierta Mirada”, que muestra películas que no compiten por la Palma de Oro, y se caracterizan por un contenido mas alternativo y experimental, se encuentra el filme costarricense Domingo y la Niebla de Ariel Escalante Meza. Esta película trata sobre un viudo del campo que tiene una relación con el fantasma de su esposa. Es la segunda producción de este director, conocido por El Sonido de las Cosas que representó a su país en los Premios de la Academia en 2017.

En la sección “Special Screenings” se encuentera el conocido documentalista Patricio Guzmán con Mi País Imaginario, donde registra la reciente historia de Chile con los incidentes de descontento social que empezaron en octubre 19 de 2019, y que condujeron a reescribir la constitución. Cuenta con importantes testimonios de la periodista Mónica Gonzales, el colectivo feminista Las Tesis, Elisa Loncón, Nona Fernández, Nicole Kramm y Claudia Heiss, entre otras.

Guzmán es un nombre conocido en Cannes, donde participó en 2019 con La Cordillera de los Sueños, tercera película de su trilogía sobre Chile, que incluye Nostalgia for the Light y The Pearl Button, con la cual ganó el Golden Eye por Mejor Documental.

En la sección de documentales se encuentra Tres en la Deriva del Acto Creativo, la película póstuma del director argentino Fernando “Pino” Solanas, con reflexiones y conversaciones sobre tres hombres de la cultura y del arte: Eduardo Tato Pavlovsky, Luis Felipe Yuyo Noé y el mismo Solanas. Es un homenaje a este director que estuvo varias veces en el festival, tanto en Competencia como en la Sección de Clásicos.

En el evento paralelo, “Quincena de Realizadores” que cuenta con 23 largometrajes, el panorama no es mucho mas alentador; cuenta con la presencia del colombiano Fabián Hernández con su ópera prima El Varón, una película urbana sobre un joven que vive en el centro de Bogotá, y se enfrenta a las complejidades y estereotipos que manifiesta la ciudad. También está la actriz chilena Manuela Martelli (B-Happy, Il Futuro), quien debuta como directora con 1976, un thriller sobre los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet.

La “Semana de la Crítica”, otra sección paralela, presenta La Jauría, dirigida por el colombiano Andrés Ramírez Pulido, que trata el caso de un joven campesino preso en un centro experimental de menores ubicado en un bosque tropical.

Si bien no es el primer año en que se presenta tal situación, es importante reflexionar si en realidad se trata de poca oferta, o si es mas bien un reflejo de la concentración de atención hacia conflictos mundiales en otras latitudes, que ocupan los medios con dominio absoluto, y que se ve reflejado en el séptimo arte.