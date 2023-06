12:00 AM Opinión

La Historia de mi Mujer – Drama romántico de época

Si bien la cinta no supera la producción previa de Enyedi, On Body and Soul (2017), por la cual ganó el premio mayor en el Festival de Cine de Berlín, y fue nominada al Óscar como Mejor Película en Idioma Extranjero, es un drama con el que cualquiera puede identificarse a distinto nivel, afirmando la complejidad de las relaciones humanas y los altibajos que pueden presentarse en su trayectoria.