La Bestia – El temor a amar

La última película del aclamado director Bertrand Bonello (Saint Lorent, Nocturama) incursiona en el género de ciencia ficción mientras explora las complejas relaciones de pareja a través de un romance que trasciende distintas épocas históricas. Una de ellas se desarrolla en el año 2044, en un mundo donde la Inteligencia Artificial controla diversos aspectos de la sociedad, mientras los sentimientos humanos, influenciados por experiencias pasadas, son objeto de intentos de erradicación mediante procedimientos genéticos especializados.

El encuentro inicial tiene lugar durante la Belle Époque en París, donde conocemos a Gabrielle (Léa Seydoux), una pianista famosa atrapada en un matrimonio monótono y frustrante. Es a través de su encuentro con Louis (George MacKay) que Gabrielle logra liberarse, mientras este último le recuerda una conversación previa sobre "la bestia", una premonición de la tragedia que les acecha.

Louis promete proteger a Gabrielle, pero ambos se ven envueltos en la famosa inundación de 1910 en París mientras visitan las inmediaciones de una fábrica de muñecas de celuloide, dando lugar a una experiencia surrealista de la cual sólo hay una salida de escape.

Posteriormente los encontramos en la ciudad de Los Ángeles en 2014, en un escenario reminiscente de Mulholland Drive de David Lynch. Gabrielle, ahora convertida en una modelo y actriz que audiciona para papeles secundarios, cuida una elegante mansión cuando un terremoto sacude la ciudad. Es entonces cuando aparece un Louis de 30 años, frustrado por no haber tenido aún su primera experiencia sexual, persiguiendo a Gabrielle por el vecindario.

La película se inspira en el cuento de Henry James de 1903, The Beast in the Jungle, y el guión ha sido escrito por Bonello en colaboración con Guillaume Breaud y Benjamin Charbi.

El director navega hábilmente entre estos tres períodos históricos, planteando interrogantes sobre la sexualidad, el amor y el deseo, así como sobre el miedo que nos paraliza ante la posibilidad de fracasar en tales experiencias.

La enigmática interpretación de Léa Seydoux domina casi todas las escenas de la cinta, transmitiendo las pasiones y miedos de su personaje, especialmente el temor a que algo trágico pueda destruir el amor.

Este miedo inherente a cualquier relación, por más perfecta que parezca, es lo que a menudo nos impide lanzarnos de lleno a la experiencia.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia y se presenta en salas de cine.

