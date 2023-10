Killers of the Flower Moon: Desgarradora historia de los nativos americanos

Con una duración de 3 horas y media llega la esperada película de Martin Scorsese, adaptada con la colaboración de Eric Roth del libro de David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the F.B.I., que aborda los asesinatos indiscriminados cometidos contra los miembros de la Nación Osage, una tribu nativa americana de Oklahoma.

La historia se sitúa en la década de 1920, tiempo en el cual los Osage se hicieron extremadamente ricos después del descubrimiento de petróleo en su territorio. Este hecho precipitó toda clase de especulaciones y maquinaciones por parte de la población blanca para apropiarse de la riqueza.

La película se enfoca en el caso de la familia compuesta por una mujer Osage, Mollie Kyle (Lily Gladstone), quien se casa con un hombre blanco, Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), siguiendo las instrucciones de su tío William Hale (Robert De Niro). Esta táctica de conquistar a las mujeres nativas fue una de las más usadas para expropiar la riqueza, lo que facilitaba el acceso a la familia y conducía a una serie de asesinatos.

Comenzando como una historia de amor, la cinta muestra cómo Ernest, trabajando como conductor, conquista a Mollie hasta que ésta se enamora y se casa con él. Ernest se muda a la casa de Molly donde también viven su madre, Lizzie Q (Tantoo Cardinal), y su hermana Anna (Cara Jade Myers).

A medida que las escenas de familia se desarrollan y los hijos nacen, nos enteramos del sistema de gobierno, de las irregularidades cometidas contra los nativos, y de los prejuicios sociales. Así se planean los asesinatos, algunos con disparos a sangre fría y otros más lentos con envenenamiento, con pocas posibilidades de que se haga justicia.

Solo gracias a la insistencia de Molly, quien ha visto desaparecer a su familia, se logra la llegada de un agente del FBI, Tom White (Jesse Plemons), enviado por J. Edgar Hoover, Aunque el libro contempla la formación del FBI como el organismo que conocemos ahora, la película no profundiza en esta temática, y se concentra mamás en la población nativa.

Hacia el final el filme se convierte en un verdadero thriller que logra envolvernos en el proceso de investigación. El desarrollo de los personajes, las actuaciones, la cinematografía y el vestuario hacen de esta película una verdadera obra maestra.

Killers of the Flower Moon se estrenó este año en el Festival de Cannes y se presenta en salas de cine.