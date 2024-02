Greta Gerwig - Presidente del Jurado Festival de Cannes 2024

El 77º Festival de Cine de Cannes que tendrá lugar del 14 al 25 de mayo de 2024 ha seleccionado a la escritora, directora y actriz estadounidense Greta Gerwig como presidente del jurado en la Competencia de largometrajes, correspondiente a la Selección Oficial.

Después de un año de éxitos con su película Barbie, nominada a ocho premios de la Academia, ganadora de dos Globos de Oro y con un gran récord taquillero, la directora se ve justamente honrada y reconocida con este prestigioso nombramiento.

En los quince años que lleva en la profesión, Gerwig ha alcanzado a producir una obra única que lleva su propio sello, caracterizado por una combinación entre cine arte y éxito comercial, que por lo general es difícil lograr.

La manera de tratar temas tan universales como las relaciones de familia, la adolescencia, el estatus social y la misma vocación artística, con suficiente dosis de humor y drama le ha permitido a Gerwig el grado de popularidad requerido para conseguirlo.

El hecho de haber estado de ambos lados de la cámara, además de escribir guiones, le ha proporcionado a esta directora la destreza y la sensibilidad para lograr un refinado manejo de sus personajes que evocan una gran calidad humana. Por ello, Iris Knobloch, presidenta del festival y Thierry Frémaux, su director artístico, la consideraron como “la selección obvia” dado que “representa la renovación del cine mundial, rompiendo barreras y mezclando géneros, elevando los valores de inteligencia y humanismo”.

Gerwig actuó y coescribió el guión de Hannah Takes the Stairs (2007); codirigió Frances Ha (2012), y Mistress America (2015) con su compañero Noah Baumbach, y en 2017 escribió y dirigió Lady Bird, su primer éxito comercial obteniendo 5 premios de la Academia incluyendo Mejor director. Luego, en 2019 se consagra como directora con Little Women, basada en la historia de Louisa May Alcott donde concede una mirada contemporánea a los personajes femeninos en un mundo manejado aún por hombres.

Gerwig es la segunda directora americana en recibir este nombramiento, y sorprendida por el anuncio comentó: "Amo las películas, me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar sobre ellas. Como cinéfila, Cannes siempre ha sido la cima de lo que puede ser el lenguaje universal del cine. Estar en el lugar de la vulnerabilidad, en un cine oscuro lleno de desconocidos, viendo una película nueva es mi lugar favorito”.

