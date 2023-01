Glass Onion – Nueva saga de Knives Out

La positiva sorpresa que nos llevamos con Entre Navajas y Secretos (la primera saga de Knives Out de Rian Johnson) que nos hizo recordar episodios de Agatha Cristie con un moderno contraste, no sucede con la segunda parte, Glass Onion: A knoives Out Mystery.

En esta ocasión se expone de nuevo un misterio donde el detective Benoit Blanc (Daniel Craig) con sus características de antihéroe se encuentra invitado a participar. Pero no es un ambiente cualquiera; se trata de una isla privada en Grecia, donde la vida excéntrica de los ricos y famosos que detentan el poder lo manipulan todo por el factor económico.

El evento es convocado por el multimillonario Miles Bron (Edward Norton), quien se ha ingeniado la manera más sofisticada de atraer a su residencia su círculo más íntimo de amigos. Éstos incluyen, por supuesto, a Claire Debella (l Katheryn Hahn), la gobernadora de Connecticut, representando el poder político, Lionel (Leslie Odom Jr.) un científico con alto grado de ansiedad, Duke (Dave Bautista), un experto en redes sociales, Birdie (Kate Hudson), una modelo que tuvo mejores días de fama, y una ex socia de negocios, Andi (Janelle Monáe) con quien se ha creado una incómoda situación desde su retiro, pero que de todas formas allí llega.

La serie de claves que presenta la película empieza por la invitación misma, una enigmática caja que los destinatarios deben descifrar para poder llegar al evento. Una vez allí, el juego, que consiste en resolver un asesinato, se convierte en realidad.

Los acontecimientos inician con la flecha que recibe Bron en el pecho, abriendo revelaciones del pasado, con asuntos no muy limpios que marcan las relaciones entre estos personajes y el anfitrión, siempre poniendo a prueba la integridad de cada uno. Así se va exponiendo la maraña de intrigas que se han venido tejiendo para la conformación de la empresa que maneja Miles. Este desarrollo es tal vez lo que resulta más atractivo de la cinta, aunque no logra profundizar en ninguna de las situaciones.

La ubicación geográfica es paradisíaca y la extravagancia del lugar se muestra con sátira e ironía, empezando por la cebolla de cristal que demarca el sitio, los perros robot que transportan el equipaje, y la pintura de la Mona Lisa, adquirida por Miles en calidad de préstamo por el museo de Louvre.

El personaje de Bron se ha equiparado con varios de los billonarios en el mundo de la tecnología, principalmente con Elon Musk por su reciente adquisición de Twitter y la controversia que ha elucidado por sus inconsecuentes privilegios.

El absurdo de la riqueza extrema, la falta de regulaciones y los pocos escrúpulos de esta particular clase de nuevo rico que detenta el poder es lo que se palpa de fondo en esta sátira, que, aunque superficial, tiene alcance masivo y deja inquietud acerca del tema.

La película tuvo su premier en el Festival de Toronto en septiembre 2022, con una corta presentación en teatros, pasando a Netflix en diciembre 23.