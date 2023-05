Festival de Cannes incluye récord de mujeres directoras

En varias ocasiones el Festival de Cannes ha sido criticado por la poca inclusión de mujeres en su selección oficial, y en sus 76 años de marcha sólo dos directoras han merecido la codiciada Palma de Oro, Jane Campion por The Piano en 1993 y Julia Ducornau por Titane en 2017.

En esta ocasión el prestigioso festival, que se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo, incluye una selección de 19 cintas entre las cuales figuran seis de cineastas mujeres que competirán por la Palma de Oro, constituyendo el mayor porcentaje en la historia del evento.

El director artístico Thierry Frémaux, y la presidenta Iris Knobloch, quien asumió el cargo el año pasado en lugar de Pierre Lescure, anunciaron la lista completa con directores internacionales de renombre y algunas caras nuevas, que prometen un regreso del festival a su formato tradicional, después de dos años afectados por la pandemia.

“Las películas están de vuelta en los cines y el público está de vuelta en los cines”, afirmó Knobloch. “Los cineastas, los artistas, los profesionales todos están de acuerdo. Nada puede reemplazar el acontecimiento cultural que representa el estreno de una película en una sala de cine”.

Además de La Chimera, de Alice Rohrwacher, la reconocida directora italiana de Happy as Lazzaro (2018), cinco directoras más están en la competencia.

Se trata de la tunecina Kaouther Ben Hania con el documental Olfa’s Daughters. La francesa Catherine Breillat con Last Summer, la austriaca Jessica Hausner con Club Zero, la francesa Justine Triet con Anatomy of a Fall, y la directora senegalesa-francesa Ramata-Toulaye Sy con Banel & Adama.

En la sección “Un Certain Regard” participan las siguientes directoras: Manning Walker con How to Have Sex, Monia Chokri con The Nature of Love, Renée Nader Messora con The Buriti Flower, Asmae El Moudir con The Mother of all Lies, Stephanie di Giusto con Rosalie y Delphine Deloget con Rien à Perdre.

Por último, también bajo dirección femenina, se encuentra la cinta que inaugurará el evento con el drama histórico de la directora francesa Maïwenn titulado Jeanne du Barry, protagonizado por Johnny Depp en el papel del rey Luis XV y la misma Maïwenn en el papel de su amante Jeanne.

Este es entonces el año con mayor participación de directoras mujeres, un indicativo no sólo del avance respecto al tema de género, sino de la apertura de nuevas oportunidades de trabajo.