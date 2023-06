El Colibrí – Drama italiano

Dirigida Por Francesca Archibugi, la historia de Marco Carrera (Pierfrancesco Favino), apodado “El Colibrí”, es un melodrama que contempla un amor no consumado que dura toda una vida. ¿Y quién no tiene espacio para compenetrarse con un conflicto familiar o un amor no correspondido?

El Colibrí está adaptado del ‘bestseller’ traducido a 25 idiomas de Sandro Veronesi, reconocido escritor italiano que ha ganado en dos ocasiones el Premio Strega. El libro fue catalogado como el mejor libro del año por el periódico “Corriere della Sera”, y la adaptación al cine fue hecha por él mismo, en colaboración con Archibugi, Laura Paolucci y Francesco Piccolo.

Contada a partir de recuerdos de los momentos más significativos que marcaron su vida, el relato se remonta a los años 70 en una casa de veraneo, donde vemos al joven Marco con problemas de falta de crecimiento, que hacen que su madre le asigne el apodo que da título a la película.

Alli es donde conoce a Luisa Lattes (Bérénice Bejo), y empezará un idilio que mantendrán por el resto de sus vidas, superando el tiempo y la distancia. Marco soluciona el problema de crecimiento con hormonas, y a partir de allí sigue confrontando adversidades ante las cuales debe mantenerse a flote, al igual que el mismo colibrí, único pájaro que sostiene el vuelo detenido mientras absorbe el elixir de las flores.

Marco carga con el peso del suicidio de su hermana a una muy temprana edad, hecho que ha creado conflictos de culpa con su hermano, con quien también compartió en una época la adicción por el juego. Se salva milagrosamente de un accidente aéreo, y esto lo une a una azafata, Marina Molitor (Kasia Smutniak), quien se convierte en su esposa, y con quien tiene una hija, Adele (Benedetta Porcaroli) de destino trágico.

Se convierte en médico y, viviendo en Roma, lo visita en una ocasión Carradori (Nanni Moretti), el psicoanalista de Marina, quien, rompiendo el código profesional de privacidad, le advierte que su mujer ha descubierto las cartas a Luisa que lo delatan. De ahí en adelante crea lazos íntimos con este personaje que los harán reencontrarse hacia el final en Florencia, ya dedicado a otras labores.

El Colibrí es una historia universal que en ocasiones ignora y en otras confronta la realidad, a veces con elementos de fantasía, presentando situaciones con las que cualquiera puede identificarse.

El Colibrí se presenta en teatros a partir del 29 de junio.