El cine latinoamericano en el Festival de Cannes

Es poca la participación del cine latinoamericano en el Festival de Cannes. Además de la mencionada película brasilera Firebrand dirigida por Karim Aïnouz que hará parte de la Selección Oficial, otras películas latinoamericanas se presentan en la categoría “Una Cierta Mirada”, la segunda en importancia.

De Argentina se encuentra Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, una cinta que trata sobre dos empleados, Román y Morán, quienes deciden cambiar su monótona existencia y asaltar el banco donde trabajan para recolectar los salarios que ganarían hasta la jubilación. Cuenta con la actuación de Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, Daniel Elías y Cecilia Rainero.

Moreno es conocido por El Custodio (2006), parte de la selección oficial en Berlín, Un Mundo Misterioso (2011) y el documental Una Ciudad de Provincia (2017), y ésta es la primera vez que participa en Cannes. En sus películas explora el tema de la rutina impuesta por el trabajo y la libertad.

El director chileno Felipe Gálvez mostrará su ópera prima Los Colonos, una coproducción entre Chile, Argentina y Francia que trata sobre el genocidio Selk’nam en Tierra del Fuego a principios del siglo XX, y fue filmada en La Patagonia. La cinta empieza en 1901 cuando tres personajes, Segundo, un mestizo chileno, Bill, un mercenario estadounidense y Maclenan, un militar inglés, emprenden una expedición a caballo para delimitar y reclamar tierras que el estado le ha otorgado a José Menéndez.

Gálvez participó en 2018 en la sección paralela del festival, la “Semana de la Crítica”, con un cortometraje Rapaz que hizo parte de varios festivales importantes, y con esta película intenta revisar aspectos de la historia de Chile que han quedado borrados, como suele suceder en tales casos.

Cowra, otra producción brasilera de Joāo Salaviza y la directora portuguesa Renée Nader Messora, previos ganadores del Premio del Jurado en 2018 con The Dead and the Others, trata el tema de la tribu indígena Krahô y su lucha por la tierra en el año 1940, creando nuevas formas de resistencia inspirados en sus ritos ancestrales.

Por último, extendiéndonos al mundo hispanoparlante, el director español Víctor Erice vuelve al festival después de 30 años con su nuevo largometraje Cerrar los Ojos, su primer filme de ficción, que se muestra en la sección “Cannes Première”.

Aunque corta la lista, los temas que se manejan en estas nuevas producciones resultan de gran relevancia en este momento.