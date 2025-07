El Festival de Cine de Cannes no se ha destacado por el género documental. Sin embargo, en los últimos años esta sección se ha hecho cada vez mas atractiva, incluyendo interesantes títulos centrados en temas de actualidad, o en personajes de relevancia histórica para el mundo del cine.

Como Presentación Especial está la última película de Sergei Losnitzi, The Natural History of Destruction, que examina el fenómeno de destrucción masiva de la población civil alemana después de la segunda guerra.

Losnitzi es uno de los directores mas importantes de la región, cuyo estilo se caracteriza por sumergirnos de lleno en las vivencias que han aquejado a su país desde la ocupación rusa, como lo vimos en Donbass (2018) y Maïdan (2014).

Cabe destacar que el festival incluyó en su inauguración un mensaje pregrabado del presidente Volodymyr Zerlensky, quien recibió ovación de pie, haciendo un llamado a la nueva generación de cineastas a confrontar los dictadores, citando el discurso de Charlie Chaplin en su película “El Gran Dictador” en la época de la Segunda Guerra Mundial.

Ethan Coen presenta Jerry Lewis: Trouble in Mind, primer trabajo independiente de su hermano, quien recientemente dirigió por separado The Tragedy of Macbeth. El filme trata la compleja carrera de este músico, e incluye a Mick Jagger como uno de los productores.

Ethan Hawke muestra dos episodios de una serie sobre la legendaria pareja del cine Joanne Woodward y Paul Newman llamada The Last Movie Stars. Cuenta con Martin Scorsese como productor ejecutivo e incluye entrevistas a través de sus cincuenta años de relación.

Romy, A Free Woman, escrito por Lucie Cariès y Clementine Déroudille y dirigido por Lucie Cariès es un homenaje a la actriz que participó en el festival desde 1957 con Sissi, regresando en varias ocasiones con la pasión y dedicación que la caracterizaron.

Julie Bertuccelli presenta Jane Campion, The Cinema Woman, un admirable retrato de la conocida directora, primera mujer en recibir la Palma de Oro en 1993. El documental constituye un merecido homenaje realizado con humor y precisión.

Gérard Philipe, le Dernier Hiver du Cid es una cumplida distinción a Gérard Philipe en el centenario de su nacimiento a cargo de Patrick Jeudy, quien hace una adaptación de la novela del mismo nombre de Jérôme Garcin utilizando imágenes de archivo.

Patrick Dewaere,My Hero es una revisión de la carrera cinematográfica del actor hecha por su hija, la actriz Lola Dewaere, bajo la dirección de Alexandre Moix. También Fatou Cissé acompaña a su padre, una leyenda del cine africano, con Hommage d’une fille a son père.

L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière es una última conversación con Jean-Claude Carrière mientras investiga la obra del pintor Goya, y Three in the Drift of the Creative Act, es un homenaje a Fernando Solanas, quien estuvo presente varias veces en el festival.

Por último, un doble largometraje olímpico con la película oficial de los Juegos de Munich en 1972 Visions of Eight (1873) donde participan 8 directores de todo el mundo, cada uno filmando un deporte, y el estreno mundial del Official Film of the Olympic Games Tokyo 2020 Side A dirigida por Naomi Kawase.

Crédito imagen: Progress Film