Después de dos años de pandemia que vieron la cancelación del Festival de Cannes en 2020 y el cambio de fechas y de logística en 2021, la situación parece volver a la normalidad, aunque otro fantasma emerge con la dramática y absurda guerra en Ucrania. En un comunicado especial, el festival reconoció la crisis que vive esta parte del continente, declarando su apoyo al pueblo ucraniano, y uniéndose a las voces de protesta contra esta aberración que atenta contra los principios básicos de humanidad.

Por tal razón, y a pesar del apoyo a la comunidad artística que se ha pronunciado contra el régimen, el festival decidió no aceptar delegación oficial de Rusia ni la presencia de nada relacionado con el gobierno ruso. Desde 1939 el festival se ha destacado por servir aquellas voces que denuncian la violencia, la represión y la injusticia con el propósito de defender la paz y la libertad.

Según lo previsto, el 14 de abril, se anunció la lista de las 18 películas de la selección oficial, una interesante combinación revelada por Thierry Frémaus, delegado general, y Pierre Lescure, presidente del festival.

La película Z de Michel Hazanavicius, quien ha participado previamente del festival y es conocido por El Artista (2011), dará comienzo al evento. También estará presente el director australiano Baz Luhrmann, participante previo con Moulin Rouge (2001) y El Gran Gatsby (2013), con su nuevo filme Elvis, con la actuación de Tom Hanks, Austin Butler y Olivia DeJonge.

La lista incluye nombres consagrados, como dos directores franceses que han explorado las relaciones humanas, Claire Denis y Arnaud Desplechin, quienes presentan Stars at Noon y Brother and Sister respectivamente. Está también The Almond Tree de la actriz y directora Valeria Bruni Tedeschi, Crimes of the Future del maestro del cine de terror, David Cronenberg, y Tori and Lokita de los hermanos Dardenne, directores que son institución en el festival.

Tres ganadores de la Palma de Oro regresan con sus nuevas producciones: Hirokazu Kore-eda (Shoplifters) con Broker, Cristian Mungiu con RMN, y Ruben Östlund con Triangle of Sadness. Además, el director americano que ha estado cuatro veces en el festival, James Gray, presenta Armageddon Time.

La directora americana Kelly Reichardt, conocida por su cine minimalista, presenta Showing Up, la tercera mujer que compone la selección. El conocido director Kirill Serebrennikov, censurado en Rusia, muestra Tchaikovsky’s Wife, y de Polonia, Jersy Skolimowski presenta Hi-Han.

Completan la selección oficial Saeed Roustaee con Leila’s Brothers, Tarik Saleh, con Boy from Heaven, el director belga Lucas Dhont presenta Close, el director italiano Mario Martone regresa con Nostalgia, y Park Chan-wook con Decision to Leave.

Por último, el director iraní Ali Abbasi premiado en Un Certain Regard en 2018 con la impactante cinta Borders, regresa con Holy Spider, completando una selección que, siguiendo la corriente de interés mundial del momento, se caracteriza por la ausencia de cine iberoamericano.

El Festival de Cannes tendrá lugar del 17 al 28 de Mayo.