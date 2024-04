12:00 AM Opinión

¿Para dónde van?

Lo cierto es que a Petro le incomoda sobremanera la Constitución que juró respetar y defender. Ahora dice que no puede aplicarla porque no lo dejan, que nuestras instituciones no están a la altura de las reformas que él plantea como necesarias y que el pueblo no se va a arrodillar. Y todo eso lo salpica con un sartal de mentiras.