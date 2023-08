12:00 AM Opinión

Sin redes sociales no hay campaña política

Las redes sociales no sustituyen a los otros medios de comunicación (radio, televisión, prensa, impresos), sino que se complementan. Las redes sociales son una forma de presión, donde el candidato se ve obligado, no sólo a responder, sino a interactuar con el ciudadano de a pie. Así las cosas, político que no tenga presencia en las redes sociales, está ‘muerto’.