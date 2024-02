Sin planificación no hay paraíso

¿Se subiría usted a un avión con un piloto sin plan de vuelo? Si eres loco o le gusta las emociones fuertes, la respuesta puede ser positiva. Cualquier acto del hombre debe ser planeado si no quiere esperar una sorpresa. Planificar es consustancial con la naturaleza del hombre, para no exponerse a los riesgos de la vida. La hormiga, por ejemplo, almacenar alimentos durante el verano para utilizarlo en los tiempos malos. Nada en la vida puede ser al azar.

En el escenario municipal, la empresa territorial es aún más estricta, pues debe saber dónde está y a dónde quiere llegar, trazando toda una ruta de pasos sistematizados, con unas metas definidas y alcanzables, bajo unas etapas medibles y evaluables.

Todas las actividades de la empresa municipal están regladas, incluyendo las políticas públicas. Y, en este escenario se requiere de una instancia especializada para diseñar y dirigir todas las fases que se necesitan para su ejecución, de un equipo capacitado y experto en el tema y dirigido por un líder con el perfil necesario para implementar con éxito el programa de gobierno y sus políticas públicas. Una política pública, según el profesor Roth Deubel es una acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma.

La oficina de planeación municipal debe ser la más importante en la estructura administrativa pues es la encargada de dar cumplimiento a los artículos 339 y siguientes de nuestra Constitución Política, en cuanto al presupuesto de la entidad, el plan de desarrollo, el ordenamiento urbano, el espacio público, la expropiación de inmuebles, entre otros temas que van a modernizar la ciudad.

Planeación municipal no es una “corbata”, ni un puesto de segunda categoría. Es el cargo más importante de la esfera municipal después del alcalde. Es más técnico que político, condición que no es negociable, a menos que se trate de montar un circo. Planificar no es adivinar. Planificar es prevenir errores.

Y, ¿qué tiene que ver la planeación, por ejemplo, con la hambruna, la peste, la guerra, la sequía, el cambio climático, el sobrepeso de las personas en la sociedad, el terrorismo, la vejez, las enfermedades mentales, la inteligencia artificial, el desempleo, la drogadicción, la nostalgia, la pobreza, la estupidez y la felicidad humana? Todo. Pues todo está fríamente interconectado.