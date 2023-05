12:00 AM Opinión

Programa de gobierno exitoso

No prometa lo que no puede cumplir. Tampoco puede burlarse de la comunidad. Tenga en cuenta que en estos momentos el mundo va para un desempleo masivo de grandes proporciones. Y los vientos que soplan no son nada favorable especialmente para la población joven como nos advierte Andrés Oppenheimer en su libro Sálvese quien pueda, por efectos de la automatización, la robótica, la inteligencia artificial y otros bichos del capitalismo salvaje.