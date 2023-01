Maquiavelo en Casa de Nariño

El espíritu de Maquiavelo siempre ha perseguido a Petro, tal vez por sus ancestros italianos. O más bien, que Petro persigue al florentino para que lo oriente en materia de astucia política y el arte de gobernar, sin descartar las enseñanzas del estratega militar, Sun Tzu. En efecto, Petro es fiel seguidor del padre de la ciencia política moderna, aplicando su principio: “Ninguna cosa le granjea mayor estimación a un príncipe que las grandes empresas y las acciones raras”.

Pero, una cosa es una idea rara, y otra cosa, un proyecto loco, pues aquí está de por medio los recursos económicos del Estado que no pueden invertirse alegremente. Por eso, durante su campaña electoral el entonces candidato Petro propuso construir un tren elevado para unir a Buenaventura con Barranquilla, un acto de populismo extremo que muchos lo asimilaron como la maravilla del siglo XXI, mientras que otros expresaron su rechazo a través de memes virales.

La idea inicial fue del presidente Chávez en julio de 2008, cuando habló de unir a Venezuela con Colombia a través de un ferrocarril que saliendo del Estado Apure, pasando por los Llanos Orientales, sigue por el Huila y llega a Buenaventura, proyecto que es mucho más viable que ese “tren volador”, y que en su momento tuvo el respaldo del presidente Uribe.

El proyecto debería retomarse y arrancar pues sería una obra de grandes proporciones para la economía de los dos países. Además, recuperar la red ferroviaria, reviviendo los Ferrocarriles Nacionales, para trenes turísticos y de carga como existe en la mayoría de países de Europa.

Ahora bien, si la izquierda colombiana desea consolidar su poder deberá hacer las cosas bien; es decir, construir grandes obras que impacten el desarrollo del país y beneficien a la comunidad, y disminuir sustancialmente la corrupción endémica.

Ya el Petrismo, le apunta a las elecciones de octubre de 2023. Dicho botín electoral es del siguiente calibre: 1102 alcaldías, 32 gobernaciones, 418 diputados, 12.000 concejales y 6.500 ediles a nivel municipal. Un ponqué de casi 20.000 cargos de elección popular que conforman la estructura política del país donde se mueven los hilos del poder.

Si por el contrario, lo hace mal, sigue cometiendo errores como el de la Reforma Política, la compra de aviones para una guerra que no existe, acabar con la explotación del petróleo y el carbón, nombrar ministros y altos funcionarios que no saben dónde están parados y darle Colpensiones a un político que ojalá no convierta a esta entidad en el viejo Seguros Sociales, vendrá la factura de cobro por parte de la derecha para retomar el poder por otros 200 años.

Si el gobierno del cambio grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces, esperen el garrotazo electoral de un Trump criollo. No olviden que la política es una batalla donde gana quien cometa menos errores. ¡Feliz y venturoso año 2023!

