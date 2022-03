Impacto de la guerra Ucrania- Rusia

Como dice Erick Hartman, “la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan”. Para el caso concreto, tenemos a un viejo con odio (Putin) enfrentado a un joven sin odio, Zelenski, convertido hoy en el más importante líder del mundo. Putin es el nuevo virus covid 22.

Ucrania es un país de más de 40 millones de habitantes que inicialmente perteneció a la Unión Soviética, pero en 1991 logró su independencia buscando una alianza con occidente para convertirse en una república democrática de economía de mercado.

Ucrania es el primer productor de amoniaco en Europa, el 8º país más grande del mundo en centrales nucleares, el 11º en el mundo en red ferroviaria, el 3º exportador de hierro en el mundo, el 4º mayor fabricante de lanzacohetes, el 4º en explotación de titanio, el 10º mayor productor de acero, el 10º en reservas de titanio, el 2º en Europa en reservas de mercurio, el 4º en el mundo por los recursos naturales, el 2º mayor productor de cebada, el 4º mayor exportador de maíz, el 5º mayor productor de centeno y el 9º en el mundo mayor productor de huevos de gallina (Datos tomados del portal www.realestatemarket.com.co). Por tanto, el objetivo de la invasión rusa es de tipo económico y geopolítico, pues por este territorio pasa el 85 % del gas ruso con destino a Europa occidental. Esta guerra seguirá impactando el precio de los insumos agropecuarios, el hierro, el acero y la cerveza.

La política, como dice el sur coreano Byung Chul Han, es la lucha por el poder. Sin embargo, la política según el filósofo ruso, Ivan Ilyin “es el arte de identificar y neutralizar al enemigo”. Este último concepto es lo que está haciendo Putin. En este escenario saltan las dos grandes potencias: Rusia y EE. UU., cuyo enfrentamiento genera grandes consecuencia sociales, económicas y políticas, como el desplazamiento de la población civil de ucrania, la caída de las Bolsas, el aumento del precio del gas y del petróleo y el encarecimiento de la materia prima a nivel mundial. Es lo que se conoce como el Efecto Mariposa que habla el científico Edward Lorenz.

Los latigazos van y vienen. Rusia utiliza el ataque cibernético para desestabilizar al mundo, mientras que EE. UU. bloquea la compra de petróleo ruso para lo cual han tocado las puertas de Venezuela ablandando las sanciones al régimen de Maduro para utilizar su riqueza petrolera.

Esta nueva política de los gringos con Venezuela, convirtieron a Colombia en su principal aliado estratégico. Ya veremos sus efectos políticos durante las elecciones presidenciales de mayo, dejando sin piso la peligrosa estrategia del miedo como arma electoral.

Definitivamente, los países no tienen amigos, sino intereses, decía Lord Palmerston.

