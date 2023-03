Gota a gota / Paga diario

Es otra de las plagas modernas que azota a nuestro país, donde reina la pobreza, la desigualdad y la ambición por el enriquecimiento fácil. Y, en este sentido, el paga diario o gota a gota, hace fiesta en el comercio callejero. Un ejemplo de este triste escenario es el caso de mi pueblo, Macondo, con 350 motocarros, 5000 mototaxis y 6500 ciclo-taxis, toda una movilidad sin Dios ni ley. Es el camino de un rebusque sin futuro.

El gota a gota o paga diario, como modalidad financiera nació en Medellín en el 1990 durante la época del narcotráfico como un mecanismo para “lavar” esas montañas de dinero. Rápidamente se expandió por toda Colombia y hoy está en todos los país de Latinoamérica haciendo sus estragos de violencia y corrupción.

Crear este negocio es muy fácil: un par de motos, dos muchachos jóvenes de mala cara, que inspiren miedo tanto por su físico como por su nombre o apodo y con suficiente energía para trabajar en barrios y veredas, así como intimidar y hasta para atracar cuando se les presenta la oportunidad. Son préstamos rápidos, sin ninguna clase de requisitos previos, basados en la confianza y en el miedo que producen esos cobradores (paga o paga), a un dulce interés entre el 20 y el 30% mensual.

El negocio de prestar este dinero va en aumento si tenemos en cuenta las condiciones favorables que ofrece el país con 4.8 millones de informalidad, desempleo en ascenso y ausencia total de autoridad. No obstante, los últimos gobiernos han tratado de impulsar un mecanismo legal de crédito barato cuyos frutos todavía no se aprecian en la economía nacional, cuando se podría imitar lo que hizo en Bangladesh el economista Yunus cuando creó el Banco de los Pobres, posteriormente premio nobel de paz en 2006 por desarrollar el crédito para los pobres. Al recibir el premio dijo: “necesitamos crear una nueva civilización que se guíe por los valores humanos y no por la maximización de beneficios”.

Esta idea se podría adoptar aquí bajo el entendido que el crédito es un derecho fundamental para la subsistencia de millones de personas que viven del rebusque en un mundo donde la pobreza crece tan fácil como la mala hierba. El otro camino, podría ser incentivar el cooperativismo una herramienta olvidada.

Si su municipio tiene este problema, ¿qué propone usted como candidato a la Alcaldía?