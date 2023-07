Escenarios políticos peligrosos

Varios son los escenarios políticos que he conocido en estos días en distintas regiones del país. En Tolú (Sucre) y en Fonseca (Guajira), me informan de unas encuestas sobre intención del voto, donde ningún candidato a la alcaldía superó los 10 puntos, mientras que la pregunta (no sabe, no responde) es demasiada alta a tan sólo cuatro meses de la fecha de las elecciones.

El caso en referencia puede tener varias explicaciones: a) Que el pueblo esté cansado de tantas administraciones corruptas o mediocres, que generan apatía entre la población para seguir eligiendo a otro alcalde malo o peor, b)Que los actuales candidatos están haciendo lo mismo que siempre han hecho los demás en campañas anteriores, c) Que son candidatos que no generan ninguna emoción, o d) Que se trata de un pueblo acostumbrado a vender su voto.

¿Qué hacer entonces frente a este último caso? Hay tres caminos: 1) Adelantar una campaña pedagógica casa por casa, pero esta tarea se lleva mínimo 4 años, 2) Retirarse de la contienda política, y 3) Comprar los votos con billetes del Banco de la República del robo de Valledupar como lo hizo un amigo en Macondo. Es decir, pagarles con la misma moneda.

En otro municipio del Atlántico, un candidato alocado está haciendo sancochos los fines de semana, en barrios populares, y entregando regalos costosos (televisores y bicicletas) a muchos asistentes, sin explicar el origen de ese dinero, en unos bacanales con música y licor abundante, como un exitoso mafioso exportador de drogas.

Y, en un tercer caso, en el departamento del Cesar, un candidato a la alcaldía de un importante municipio, se retiró de la contienda cuando no pudo conformar su lista al Concejo Municipal, pues todos sus integrantes le pedían un apoyo millonario para acompañarlo en su campaña electoral.

Los anteriores ejemplos, demuestran la falta de una verdadera planeación de unas campañas que arrancaron sin haber estructurado un proyecto político serio, desconociendo el aspecto cultural del entorno, como lo venían haciendo antes, cuando sobraba el dinero, sin ninguna innovación, y sin el enfoque moderno que exige la política en los actuales momentos.

La complejidad de una campaña electoral requiere de estrategias inteligentes para estos escenarios turbulentos. Einstein decía: “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.