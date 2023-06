Benedetti, ¿nuevo ministro de educación?

Con el escándalo de Benedetti y Laura Sarabia, dos de los funcionarios de más confianza de este gobierno, tenemos el surgimiento del nuevo circo romano. Y en estas tierras macondianas la actividad política se hace más dinámica, agresiva, fascinante y diabólicamente mágica. Así las cosas, no podemos descartar que después de lo denunciado por el embajador Benedetti, este regrese a las toldas Petristas y en un acto de perdón oficial de la paz total, el Presidente lo nombre ministro de educación, dada su extraordinaria capacidad lingüística.

Sin embargo, si Benedetti no regresa al gobierno donde hizo un aporte electoral importante, hay que hacer un análisis de las implicaciones que tendría este escándalo político, donde hay ganadores y también perdedores.

Ganan: 1)El fiscal Barbosa, porque lo sitúa en el primer plano de la política nacional, como posible candidato presidencial, después de haber sido un muerto parado sin muchos éxitos en su gestión contra el crimen. 2)La Procuradora Margarita Cabello, que cortará varias cabezas de personajes importantes, por el cuento de las chuzadas y otras denuncias del embajador en sus numerosos trinos de tierno lenguaje.

3)El Consejo Nacional Electoral, que obligatoriamente debe abrir investigación sobre los dineros de financiación de la campaña del Presidente, 4)La oposición, que baila sin cansancio, porque sube el volumen de su discurso de comunicación estratégica, 5)La alcaldesa de Bogotá, porque defenderá con más fuerza su proyecto del Metro de Bogotá, haciéndole muecas al presidente Petro.

Pierden: 1)Laura Sarabia, que no volvería a la nómina oficial, 2)Benedetti, quien se ahorcó con su larga lengua de camaleón criollo. 3)La izquierda colombiana, porque da muestras de no saber gobernar, cuando desconocen que el poder político es un juego de estrategias, como dice el profesor Byung Chul- Han. 4)La senadora Clara López cuando se metió en una pelea que no era suya, en contra del frondoso servicio doméstico (sirvientas), y 5)Pierde el país, por la información de corrupción electoral que se creía sólo de la autoría de los partidos políticos tradicionales.

De todos modos, me preocupa la seguridad del ex senador Benedetti, en un país tan violento, donde la izquierda o la derecha, puede sacar dividendos políticos, atentando contra este alegre personaje.