¿Una oda al machismo en los gabinetes?

En Colombia continúan las movidas “políticas” dado que en las regiones se han conformado los nuevos gabinetes de gobierno o en su defecto y muy irresponsablemente aún están en ese asunto, cuando deberían estar dando cumplimiento a las múltiples promesas paralelo a construir los planes de desarrollo que marquen la ruta de – Buen Gobierno –

Por ello, considero importante hablar de que se están incumpliendo la cuota de género, se están nombrando en cargos directivos a personas que tienen abiertos procesos por violencia sexual o corrupción, como fue el caso del secretario de Educación del Atlántico quien fue removido de su cargo solo unos días después de ser nombrado, gracias a la presión ciudadana.

De otro lado, el caso de un personero en un municipio de Cundinamarca con un proceso por acoso sexual y lo del Magdalena nombrando a dos acusados de violencias, lo cual, es paradójico toda vez que el partido de gobierno se presenta como un movimiento por la Equidad.

Otro caso es el de H. Morris, quien tiene diferentes acusaciones y denuncias que datan de épocas anteriores y le siguen dando cargos directivos, afirmando que eso es persecución política y dejándolo como un – pobre inocente – y a las víctimas como unas –locas calumniadoras. Ese nivel de patriarcado amañado en Colombia está haciendo estragos y seguimos como si nada pasara, mientras las estadísticas de violencias y feminicidios se desbordan, recordándonos que en nuestro país la realidad supera infinitamente la ficción. Y así podría mencionar más casos, pero con esta representatividad basta para dimensionar lo grave del asunto.

Muchos dirán que – “Feminazi eres Fabrina – ellos tienen derecho al debido proceso”, sin embargo, yo quiero acudir a principios éticos y de coherencia (si es que eso nos queda un poquito aún) porque pareciera que no.

Las campañas dicen – Denuncien Mujeres, no se queden calladas – pero en la realidad se juega a creerle más a los victimarios que a las víctimas, pues nombrar a hombres acusados de delitos adyacentes a conductas patriarcales, es mandar un mensaje de irrespeto a la dignidad de las mujeres, es premiar la poca efectividad de la justicia colombiana, es un vacío ético que las revictimiza, esto no es un asunto exclusivo de quienes son víctimas, es un asunto de todos y todas, por ello no debemos reaccionar solo si las violencias nos afectan directamente porque esto es un tema de salud pública.

No podemos vivir seguras en un país donde el feminicidio y las violencias se toman como temas mediáticos que mueren cuando surge un escándalo mayor y así todo va quedando en la impunidad. Las banderas políticas no pueden seguir ejerciendo tanta incoherencia, nombrando a amigos acusados de delitos, aunque no estén condenados, porque con eso se le baja el tono al caso, por afecto, familiaridad o cualquier otro (no válido) argumento con el victimario.

Es que la condena social no puede tener acomodaciones, debe ser justa. Si un gobierno “progresista” o que se proyecta como respetuoso de la interseccionalidad y de la perspectiva de género, le vale más cumplir cuotas políticas, creer que su compadre no es capaz de violar a una mujer, de robar o de cometer cualquier delito y lo premia con cargos relevantes en su gobierno, debería decir la verdad en campaña y no venderse como una propuesta justa, de ese modo, no perdemos el tiempo esperando que una fuerza alternativa sea el cambio que se necesita y buscamos otro camino de transformación más sensato y menos amañado.

En Colombia se le rinde tributo al machismo, se continúan estereotipando roles de género, por ejemplo, son muy pocos los casos en los cuales, se nombran a mujeres en las secretarías de Gobierno, a ellas se les deja en temas “feminizados” que no requieran la fuerza y el carácter “masculinizado”; es hora de ejercer políticas transparentes y coherentes, donde solo se le brinde ODA a la justicia, equidad, igualdad y garantía de los derechos. Es momento de reaccionar, no sigamos jugando a la triple moral.

Ñapa: Ojalá esta columna no me genere riesgo de amenazas, porque no podemos seguir en la ley del silencio opresor y el miedo por la integridad.