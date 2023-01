Un inicio de año trágico

Despedimos cada año con la esperanza de mejores tiempos, el 2023 no ha sido tan así, no nos ha recibido de la mejor manera, pareciera que han detonado miles de crisis que negamos u ocultamos, crisis sociales que se ven representadas en tragedias, accidentes de tránsito en vías en pésimo estado como la “ruta del sol”, asesinatos, incremento de los atracos y la inseguridad ciudadana, ahora hasta sacando a pasear a nuestros animales de compañía podemos ser victimas de asaltos, inseguridad en el transporte público, pues a varias amigas las han intentado dormir para asaltarlas en taxis solicitados por aplicaciones (ya ni en eso estamos seguras) y para rematar el asunto, en enero van más de 4 feminicidios en el país, cada uno duele, no tenía porque suceder, no puede ser aceptado, porque cada delito en contra de personas que tienen derecho a vivir libres y seguras es injusto.

Ver noticias trágicas no puede hacer parte del paisaje y saber que eso nos afecta a todos y todas, si a alguien le asaltan o a una mujer la matan no es asunto de ellos o ellas como víctimas directas sino de todos porque hacemos parte de un ecosistema social y cultural, en el que una de las partes afectadas impacta a todas las demás.

Las violencias y las psicopatologías se pasean al parecer “cómodas” ante un sistema que poca respuesta tiene, cero efectividad y por el contrario (a veces) premia a los victimarios, otorgándole garantías que revictimizan a cualquiera, no se puede normalizar el delito, no se pueden nombrar a personas en cargos de poder público si están acusados de violencias sexuales o corrupción, en esto no es que haga falta una acusación formal sino principio de ética y protección de las víctimas, la tragedia seguirá paseándose si la corrupción continua siendo protagonista, si la salud mental es vista con prejuicio, si el machismo y la misoginia son consideradas “naturales” en los machos de relacionamiento vertical.

Es momento de reaccionar desde todos los frentes académicos, públicos, privados, ciudadanos y dejar la retorica de culpar a otros, porque la justicia y el respeto por los derechos de todos y todas es la materia en la que históricamente se ha rajado el país y aún continúa rajándose.

2023 de inicio trágico, esperemos que encause su camino hacia las declaraciones de prospero año que se hicimos con tanta fuerza en diciembre de 2022.