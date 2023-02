Un feminismo sanador

Ya lo he mencionado en columnas anteriores, mi punto de partida para ser feminista es que fui Abuelada por una mujer valiente, creyente y fuerte como un roble – mi abuela materna – Rita Contreras, ella me enseñó a que el silencio ante la injusticia nunca será la opción, la resiliencia y la creatividad siempre son la esperanza de las mujeres, no había nada para ella que le quedara grande a una mujer, desde ahí inició mi recorrido por esta misión de vida, de trabajar por los derechos humanos femeninos y por una vida en equidad, igualdad y no violencia, sanar la línea uterina mía, mi propia historia y entrar a la causa feminista más liviana ha sido clave, no creo que la violencia se erradique con más violencia, aunque no desconozco que en ocasiones haya que sacar el carácter para pararse en algunas fronteras que desbordan en abusos, no hablo de pasar al pendejismo, sino de no reproducir violencias que no nos encaminan hacia nuevas realidades sin machismo, misoginia o desigualdad entre géneros.

Es inevitable sentir rabia ante situaciones que nos dejan muy tristes, como los feminicidios, los abusos sexuales, las mutilaciones genitales y muchas formas de violentar los cuerpos y las vidas de las mujeres, sin embargo, el camino no es replicar violencias, entiendo que todas hemos vivido algún tipo de situaciones en las que no sentimos vulneradas– incluso – actos de antisororidad en los cuales, nos cuestionamos si es sensato continuar trabajando a favor de las mujeres, todo pasa en un largo camino que en sí mismo es disruptivo y/o revolucionario, se enfrenta con gigantes como el patriarcado y las amañadas formas de normalizar las violencias e injusticias.

Nuestra gran misión es continuar trabajando hacia dentro, sanar el ser, comprender que somos nietas de las brujas que no fueron quemadas y que deconstruyen sus propios sedimentos machistas y de los brujos que siguen luchando con las cargas patriarcales y los que ellas pueden desencadenar como depresiones, soberbias, máscaras de fuerza absoluta sin derecho a vivirse como seres sentipensantes y naturalmente vulnerables.

Hoy escribo estas letras desde mi proceso transformador que a veces duele, confronta, estremece pero sobre todo me libera, me permite hacer conscientes algunos imaginarios que me frenan, mi decisión es seguir con los ojos bien abiertos, que si hay desafíos, traiciones o dificultades para enfrentar sea desde el aprendizaje, la autoprotección y la visión clara de que no estoy en esta causa por casualidad, sino porque amo la paradoja utópica (realizable) de tener una vida donde las mujeres seamos fortalezas y no competencias entre nosotras, nuestros cuerpos no sean trincheras de la guerra, ni el espacio de descarga de violencias, que vivamos sin miedo, en paz, felices y que cambiemos la palabra luchar por deleitar, merecemos ya parar tanta lucha por la opción de caminar siendo felices y no con miedo natural de ser mujeres, basta el festival de machismos de todas las culturas del mundo, es hora de vivir feminismos sanos y libres, sociedades diversamente respetuosas y en ello amplio lo binario, por todas las maneras de vivirse que escojan las personas, sin discriminaciones absurdas. Y cierro estas letras con un mensaje específico para las Mujeres, a ustedes y a mí me hablo, llegó el momento de cambiar el rumbo y hacer más liviano nuestro viaje, sanar para ser felices, ser y hacer para nosotras mismas y luego el mundo entero.

@FABRINACOSTA