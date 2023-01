Un café con el síndrome de la impostora

He decidido tomarte un café con la impostora que me visita regularmente, que visita a muchas mujeres, hombres, diversidades sexuales, que anda por ahí alterando emociones y a la que le tapamos un poco la boca con algunos logros pero que fácilmente esquiva esos antídotos y se las arregla para reaparecer, mucho se habla del síndrome de la impostora el cual, se trata de un fenómeno que afecta a las personas exitosas y en mayor medida a las mujeres, que logran posición importante en una empresa, un trabajo destacado o el llegar a ser una personalidad reconocida. El mayor problema el síndrome de superwoman o impostora, es que puede afectar negativamente a la autoestima de la mujer afectada. Esto puede provocar que las mujeres que padecen el síndrome de la experimenten una constante sensación de ansiedad por miedo a que los demás descubran que son “impostoras”.

De este modo, confieso que vivo los primeros días del 2023 viajando, planeando grandes cosas e invitando a un café a esa impostora que insiste en atormentar mi paz, en sabotear mis logros, en repetir una y otra vez el imaginario de sentir que no merecemos las cosas, como si la dura historia de las mujeres tomara nuevamente vida llevándonos a niveles de ansiedad y distanciándonos del derecho al libre placer, a ser felices y a gozar-nos.

He sido valiente de citar a un café muchas veces a esa impostora a pesar de alguna crisis que esté viviendo, de decirle que su voz no tomará la fuerza que le permitía en el pasado y que bien se puede ir en búsqueda de otro exilio, porque merezco lo que logro, soy una mujer que se entrega a sus misiones o causas y por ello no voy a detenerme aunque el susurro de esa impostora me quiera someter a pretender que todo pase a la perfección porque tengo claro que la perfección es imposible.

Entiendo que no todo tiene que darse en el tiempo que yo lo ordene y por eso a esa impostora que me quiere someter a vivirme - super woman - para impedirme la libertad y la paz o para dificultarme pedir apoyo cuando lo necesito, le digo que no le daré posada y que le invité a un café para decirle que no le huyo, no le temo, no invertiré mi energía en dar peleas que a la final solo dejan cansancio pero no aprendizajes, que prefiero asumir esos períodos en paz, con amor y en ejercicios de tertulias con seres que me aman y amo, los cuales, no me quitan el derecho a sentirme frágil, triste o reflexiva, porque se vale también sentirse así, sin miedo a perder poderes, esto es la vida y sus dinámicas, porque al fin y al cabo tengo consciencia y asumo la responsabilidad afectiva de saber que dentro de mi vivió una impostora gritando por salir, pero usualmente le tapaba la boca con desafíos nuevos, ahora recibo sus visita con la consciencia del derecho que tengo a ser feliz.

Si tu que estás leyendo estas letras has experimentado la visita atrevida de la impostora (que aclaro, no excluye a hombres ni a ningún género, pero que concentré en las mujeres para hablar en primera persona y desde mi experiencia llegar a tocar la vida de quienes me lean) prepárale un buen café y dale la merecida despedida de tu vida, tenemos derecho a hacerle resistencia creativa a esos imaginarios o arquetipos que nos impiden existir a plenitud.

Ese fue mi café con la impostora que debe comenzar a entender que no la quiero ni siquiera de huésped.