Hablar de la (no) salud mental, es un acto de valentía entendiendo que de eso a muchas personas no se les hace fácil hablar porque se guardan prejuicios, es más, se mantiene la (mala) costumbre de escindir al ser humano, como si entre lo mental, físico, espiritual o cualquier otra dimensión actuara no existiera correlación alguna, pero no, no somos un edificio en el que un apartamento no sabe que pasa en el otro, somos un ecosistema circular y justo cuando hay cortos circuitos, cuando algo se afecta, es cuando nuestro cuerpo habla, nuestras emociones nos envían alertas y que bueno seria saber escuchar, entender y comprometernos más con la prevención que con la intervención.

A ti te hablo ansiedad, la que no descansa en la intención de hacerme colapsar queriendo que todo suceda a la vez, que sea perfecto y que no existan aplazamientos, se te da por meterme en una tendencia al antiplazamiento una necedad con escapar de la sensación de “procrastinación” que desborda cualquier noción del derecho al descanso sin autoreproches, a la serenidad y a estar chévere conmigo; aparece cuando todo está fluyendo, cuando experimento esa linda sensación de felicidad, de logro y de libertad. Doña impertinencia, parece un profesor de esos montadorsitos llamando a lista y de veinte personas que puede escoger, se le ocurre llamarte para preguntarte justo el día que no sientes que estás del todo preparado, algo así pasa, queda una como “¿Ey pero no puedes quedarte en tu esquina quietica, sin hacerte notar?”

Hoy le hablo a mi ansiedad, pero tal ves aplica a la de quienes me leen porque ella es tan astuta que se mete por cualquier lado y muchas veces se disfraza de “Estoy bien”, “Siento estrés pero eso con comida se calma” “estoy en mis días, eso se pasa” y no se le hace frente como amerita, porque a la señora ansiedad no se le puede dar la espalda y decir “todo está bien” ella es experta en activar somatizaciones y ahí viene el problema, que entre menos identifiques su presencia ella se desborda en enfermedades, subida descontrolada de peso, dificultades para el relacionamiento y mil cosas más, por eso es que con mucha valentía y también respeto, le digo, a ti te hablo ansiedad ya te tengo identificada, se incluso de tus apariciones sorpresivas que no son nada agradables y de tu astucia para ponerte caretas y pretender pasar de huésped a habitante permanente y no, así no puede ser.

Mi gente, es momento de hacer consciente la importancia de la salud integral, de vivirnos de manera holística como un todo que necesita cuidarse, amarse y respetarse, la salud mental debe dejar de ser un tabú para estar en las agendas públicas, familiares, sociales como algo serio, no ocultarlo, no sabotear el diagnóstico de nadie ni la petición de ayuda de alguien y menos trivializar la situación de quien debe padecer tremenda vaina de enormes desafíos… “Ah pero Fabrina que exagerada eres, te pasas, yo te veo bien tu siempre puedes con todo y todo te sale super , eso no es nada vas a pendejearte con algo pasajero … ” YO “ Estoy en crisis y necesito apoyo” ELLOS “ sacúdete, eso es … sacudirse y ya, tu eres muy capaz”, ese es otro reto, batallar con la imagen de “super woman” que tienen, la que nunca se cansa y la que solo necesita ser menos perfeccionista y disfrutarse la vida… y ya “Sale pa pintura, solucionado”.

No tomemos tan a la ligera temas que merecen toda la compasión, atención, empatía y abordaje, tengamos cuidado con decir cosas que lastiman y terminan de hundir a las personas en su ansiedad, depresión o el nombre que tenga, es momento de tomarnos en serio la salud mental, no puede volverse “cotidiano” el suicidio, la depresión y los diferentes trastornos, comencemos a transitar caminos de desmitificación del concepto de salud para emprender cuidados correctos, conscientes y reales, que no sea la humanidad la que se extinga antes que otras especies.

A ti te hablo ansiedad, no te tengo miedo solo un valiente respeto y no te quiero en mi vida, pa´ que lo vayas sabiendo, no me es cómoda tu presencia.

@facostac