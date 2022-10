No basta con tocarse las tetas

Tocarse salva –claro– sin duda, pero las intervenciones de calidad salvan el doble.

A propósito del día contra el cáncer de mama, quiero reflexionar respecto a la réplica que hizo una mujer sobreviviente de dicha enfermedad a mi columna del año pasado que titulé “Tocarse las tetas salva”, ella me relató que se tocó a tiempo, pero recibió un diagnóstico equivocado, lo cual, dificultó su recuperación.

En ese sentido, me invitó a que dejara de romantizar las narrativas que surgen respecto a este tema, porque cada caso es particular y no todo puede recaer sobre las mujeres, hay un sistema que falla y que generalmente se olvida de procesos preventivos para responder a lo urgente que generalmente tiene finales fatales; si bien, es fundamental tocarse a tiempo es Vital que todos los sistemas especialmente el de salud, funcionen y garanticen de manera contundente los derechos de las mujeres.

La salud no puede ser un privilegio de algunas, sino un derecho de todas sin exclusión ni brechas. Desromantizar las narrativas de temas tan importantes como la salud, no puede ser solo un asunto mediático que se agote en pintar todo de rosado o en decirle a las mujeres que se toquen a tiempo, lo cual, aclaro que es importante pero no lo es todo. Es asunto de políticas públicas, de procesos efectivos y sostenibles y de deconstrucción de paradigmas patriarcales de abnegación femenina por el cuidado de los demás, para priorizar el tiempo de calidad para ellas mismas, el cuidado integral y la reivindicación de los derechos.

En este mes que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, honro la memoria de quienes han partido y de aquellas que han sobrevivido y se comprometen con el bien-estar siendo misioneras de la sanación propia y de su entorno; por ello dedico estas letras quienes son un ejemplo de mujeres poderosas y resilientes, mujeres que no se quedan en el dolor sin aprendizajes, en la tristeza sin reinventarse, ni en los desafíos sin crear senderos transformadores.

Hoy brindo un homenaje a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, ellas son poderosas, resilientes, sanadoras y creadoras; van por el mundo iluminando senderos, nos recuerdan que la fe, el autocuidado, el amor propio y la consciencia del ser, pueden cambiar cualquier diagnóstico, uno de muerte por uno de vida, uno de enfermedad por uno de salud, uno de monotonía por uno de creatividad y descubrimientos; las mujeres seguimos firmes encendiendo infinitas luces en este universo que merece felicidad y rehumanización, se hace urgente que el sistema de salud garantice este derecho fundamental de la Salud.