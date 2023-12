Natalia Bayona Baquero: Liderazgo femenino con impacto global

“La sororidad es estar juntas, sentir juntas, sanar juntas y levantarnos juntas.

Cada vez que las mujeres se reúnen en círculos, el mundo se cura un poco más”

Para saber de Natalia solo basta con indagar los más excelsos buscadores, el mundo digital nos muestra poderosos reportajes sobre su vida, sin embargo, esta nota sobre ella la escribo desde el corazón de Colombia, con esencia feminista y una sinergia caribe/guajira que nos une por la historia de nuestras líneas maternas, pues tenemos en común ser hijas de vientres guajiros; desde esa orilla pretendo lograr un factor diferencial e inspiracional con todo lo bueno que han hablado de una mujer grande como Natalia, quien es ejemplo de liderazgo global, joven y femenino, porque si algo no tiene Natalia es fronteras, ella es universal por ello su escenario de trabajo ha sido el turismo su misión de vida, como ella lo afirma: “El turismo es el sector económico más humano que existe”

Directora Ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo (OMT)

Es la primera mujer latina y menor de 40 años en asumir tan importante cargo, los sueños comienzan cuando alguien no se limita a creer que puede alcanzar todo lo que imagina. Y no quiero enfatizar solo en su destacado recorrido académico, de eso ya sabemos suficiente, quiero compartir el sueño de infancia que Natalia convirtió en su proyecto de vida. El comienzo de la historia es este:

“De pequeña me llamaban Mafalda porque mi mayor deseo era salvar el mundo y soñaba con trabajar en Naciones Unidas. Y finalmente, he conseguido no solo ese sueño, sino el de ser la mujer colombiana ocupando el cargo más alto en este organismo”

Un liderazgo femenino con poder infinito

Natalia tiene un liderazgo innato y además fortalecido con cada experiencia, es un ser consciente de aprender y desaprender, siempre en función de trascender y ser mejor, eso hace parte de las muchas cualidades que la ubican en lugares de éxito, sumado a la formación que recibió de sus padres, de quien Natalia asegura que, a su padre (Héctor Bayona) le debe la disciplina y a su madre (Ligia Baquero) la proactividad y el liderazgo.

Respecto al liderazgo femenino opina:

“Estamos ante la generación de mujeres más preparada de la historia hasta el momento, por eso una de mis apuestas personales es lograr la igualdad de género como lo establecen los ODS, eso significa que hay que continuar capacitando y mejorando el acceso a la formación a las mujeres para que ellas mismas se conviertan en agentes de cambio. La educación es clave para la transformación social, y es un asunto de vital importancia para mí. Por eso creo que hay poner el foco en ella”

Natalia: ¿Cuál es el aporte de las nuevas generaciones de mujeres colombianas a los procesos de transformación social, equidad e igualdad de derechos?

El aporte de las nuevas generaciones de mujeres colombianas es enorme en cuanto a procesos de transformación social. Las colombianas somos, por definición, mujeres fuertes, con determinación e iniciativa. Y eso, no es exclusivo de nuestra generación, porque en las anteriores también ha habido mujeres líderes que nos han dejado una gran impronta. Por tanto, diría que el liderazgo depende de esa chispa interna, pero en la cultura colombiana también tiene algo de aprehendido de todas esas mujeres fuertes y valientes que vinieron antes que nosotras y que marcaron el camino.

Mucho por decir de Natalia, es una mujer universal y referente de poder femenino y liderazgo transformador, capaz de encender esperanzas e iluminar el camino de muchas mujeres y de las nuevas generaciones en todo el mundo. Historias como la de ella, inspiran a muchas y motivan a seguir trabajando por los derechos humanos femeninos.

Finalizo con una de sus frases insignias, que además sintetizan lo que ella diariamente aporta al mundo.

“Debemos invertir en las tres P: las personas, el planeta y la prosperidad. Esto es, en la gente, a través de la educación; en el planeta, buscando la sostenibilidad; y en la prosperidad de los pueblos mediante la innovación”.

Por más liderazgos como Natalia con esencia colombiana de fuerza inquebrantable, ¡gracias por tanto!