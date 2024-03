En el mes de Marzo en todo el mundo se realizan jornadas o campañas a favor de los derechos humanos femeninos, en homenaje a las antecesoras que dieron su vida por abrir caminos reivindicadores para todas; considero que para el caso de La Guajira es fundamental incluir la mirada indígena y el relacionamiento con el cuidado del planeta y los recursos naturales. Por ello, es importante mencionar que las mujeres wayúu y sus acciones desde la relación (Cuerpo – territorio) son fundamentales para la preservación de la cultura y la defensa de los derechos humanos, de manera integral.

Las mujeres wayúu cada vez luchan por espacios de poder democrático y participativo en las tomas de decisiones al interior de sus comunidades, han logrado algunos avances, pero no hay que desconocer que continúan las desigualdades, dado que la autoridad masculina tiene mayores libertades y poder a la hora de la toma de decisiones que impactan a todos y todas.

Entendiendo el poder del rol matrilineal de las wayúu y su impacto en las dinámicas sociales, ellas deben ser protagonistas y más en un departamento que es de esencia femenina y se conoce como la dama de Colombia, de este modo, para conmemorar el día de las mujeres se han creado diversas iniciativas (todas valiosas) sin embargo, quiero hablar de un de ellas en específico, el Foro Mujeres Wayúu y la Energía Sagrada del Agua y los Vientos. En el cual, se le ha dado la vuelta al cuento y no se tendrán expertos académicos y no indígenas en el tema para que las comunidades los escuchen, sino que esta vez las protagonistas serán las mujeres y la ciudadanía las escuchará a ellas, desde su cosmovisión y sabiduría.

El objetivo de este poderoso foro es desarrollar un diálogo de saberes teniendo como protagonistas a lideresas wayúu defensoras del territorio, sobre temas de cuidado del ambiente, energías, cuerpo-territorio, derechos humanos femeninos y construcción de nuevas realidades a favor del departamento de La Guajira.

Este se desarrollará el jueves 21 de marzo de 2024, hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. lugar: auditorio Hector Salah – Riohacha La Guajira, entrada libre.

Link de inscripción:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CPWJjzZ870OW0endvBF5qqoxImPT5aRLkLV0NucOZUpUMkFaWFUyUjBKUzkyNE5aQUFaVlFXQVZBSS4u

Invitadas especiales: lideresas wayúu con amplia experiencia y reconocimiento en temas sociales y de incidencia en el departamento, Olimpia Palmar, Xiomara Curvelo, Aleida Tiller, Nazly Martínez y que honor ser la moderadora de este espacio que sin duda será de muchos aprendizajes.

La mirada a la espiritualidad del viento desde la cosmovisión indígena y específicamente de las mujeres y lideresas wayúu, cobra sentido si se realiza desde sus voces y se guarda la esencia que ellas viven frente al viento. El punto de partida es que el viento para los y las indígenas es de valor espiritual, tiene connotaciones ancestrales y un poder infinito, no es un tema de actualidad por lo de los parques eólicos, es un recurso de tipo espiritual que atraviesa todos los aspectos de sus dinámicas de vida.

De este modo, el viento es fundamental para la vida y para la muerte, si hay algo sagrado para los Wayúu es la muerte, morir consiste cuando se termina el viento en el cuerpo- cuando viento se va el alma parte del cuerpo. Las mujeres amigas del viento, consideran que:

Conocer el rol y la importancia de los vientos es fundamental para planeación del ordenamiento territorial, por ejemplo, ningún Wayuu construyen su casa por donde pasa el viento, las casas se construyen de manera vertical para que el viento pase libremente, no se evita al viento él puede pasar por las casas, impregnar la cotidianidad. (2022)

Las amigas del viento llaman a la reflexión en clave de defender el privilegio que como wayuus tienen de ser hijos del viento. Por ello, también frente a los parques eólicos se preguntan: ¿Qué va a pasar con el viento, sigue su camino hacia nosotras o se va a ir por otros caminos? La invitación que ellas hacen es a valorar la espiritualidad wayúu. No se puede defender lo que no se conoce y de lo que no se sabe.

En La Guajira pasan cosas buenas y las propiciamos desde la ciudadanía activa y organizaciones como la asociación Evas&Adanes, nos vemos el 21 de marzo para tejer entre todos y todas, la energía sagrada para nuestra tierra.

¡Lo creemos, lo logramos!