Michelle Alejandra: De La Guajira para el BID

El éxito no se mide por la cantidad de dinero que ganas,

se mide por la diferencia que marcas en la vida de otras personas

(Michelle Obama)

Uno de mis anhelos más sentidos, es que se nos vuelva costumbre hablar bien de otras mujeres y de manera más específica, de la Guajiridad, de esos talentos rotundamente poderosos que demuestran que esa tierra fértil que se escribe en femenino La Guiajira y que es cabeza de Colombia, no se agota en las crisis y malas noticias, sino que siempre enciende esperanzas desde su patrimonio más sublime: su gente, sus mujeres, sus liderazgos.

Las mujeres guajiras tienen un poder especial, la esperanza las abraza con la potencia de los soles y reverdecen aún en tiempos desafiantes como los cactus que ante la inclemencia no se marchitan, sino que se fortalecen, liderazgos como el de Michelle Alejandra no se ahorran ningún esfuerzo y tampoco limitan la ilusión, ella ha escrito historias de gran valor que sirven de referente a otras personas, que nos recuerdan que ser leal a las convicciones siempre vale la pena, ella es una mente y un espíritu brillante, no solo desde una visión académica sino holística, es un ser de luz que representa con honores la fuerza guajira.

Un camino de disciplina con excelentes resultados

Michelle es Economista, Magister en políticas políticas públicas, especialista en finanzas públicas y experta en temas de protección social y salud, tiene un recorrido profesional en diferentes sectores (público y privado) y siempre se destaca por su entrega, ética y brillantez; quienes la conocemos sabemos de sus principios y defensa de sus convicciones, por ello, luego de un gran recorrido logra ingresar al BID como asesora en los temas de salud y protección social.

Siguen las mujeres guajiras demostrando su talento y poder infinito que no tiene límites. La meritocracia lleva a nuevos niveles, aplausos desde la #sororidad para Michelle, que las noticias como estas nos inspiren y nos enciendan la autoestima regional caribe y guajira, nos potencie la sororidad como mujeres transformadoras y que lo bueno haga más ruido que lo negativo, Colombia necesita más tejido de esperanzas y de unidad, si una mujer logra algo, todas lo logramos con ella.

Michelle aliada permanente te admiro y estaré contigo siempre, palabra guajira; que viva la diversidad, el respeto por las diferencias, la inclusión y los liderazgos valientes como el tuyo, porque merecemos vivir en un mundo libre de violencias, que reconozca el valor de las mujeres, que no discrimine ni excluya y que no pierda la esencia humana. Adelante con tu apuesta por dejar huellas en el mundo, este nuevo logro te ubica en un rol de referente que está abriendo puertas y oportunidades para otras.

Transitas con categoría por el universo de la interseccionalidad, eres MujerTrans, AfroGuajira, Joven, tienes fuerza de identidad que viene desde tu linaje Barliza y Cotes, eres diversidad y libertad, eres creatividad y resiliencia, eres verdad y admiración y saliste del closet del miedo para nunca más volver a él, el planeta necesita y merece más Michelles; gana el BID contigo, gana el sistema, ganamos todos y todas. Adelante Diosa guajira, el BID y el mundo son tuyos.

“Ganamos fuerza, coraje y confianza por cada experiencia en la que realmente nos paramos a mirar al miedo a la cara. Debemos hacer lo que creemos que no podemos” (Eleanor Roosevelt)