Me enamoré de ella: de mi

Me enamoré de ella, de la que no hace pataletas por cosas innecesarias como en el pasado, de la que respira y abraza la paciencia, de la que no teme a ser imperfecta, de la que se ríe de ella misma sin sabotearse, de la que se aventura a viajar sin tener un plan estricto, aprendiendo de cada situación imprevista y saludando al sol mientras pedalea la bicicleta en las rutas desconocidas de un país por explorar, ella la que se ama, se perdona y se danza los asomos de ansiedad que pretenden posar la incertidumbre del futuro que no existe, ese mismo futuro que distrae tanto del presente.

Me enamoré de ella, de su cuerpo sin torturarse (tanto) por la gordofobia producto del modelo de estéticas corporales de la cultura caribe que exige tanto a lo femenino, me enamoré de ella de su magia renacida, de su inocencia desvestida, de su locura cuando pedaleó en medio de la lluvia en Berlín sin miedo a perderse, convencida de que podía llegar al hotel y lo logró; me gusta mucho esta versión que se dice – si puedes – que activa su poder interior, que va hacia adelante sin romantizar los miedos, las ansiedades ni amañar la desesperanza, ella sigue haciéndose responsable de sus emociones (que bastante dinámicas son) respetando sus reveses y motivando su fuerza.

Me enamoré de ella, en este viaje a varios países y especialmente a su propio ser, a su galaxia, a sus tormentas y calmas. Me enamoré de ella riéndose de estar en un aeropuerto y no tener idea para donde ir, me enamoré de ella encontrando soluciones y no incrementando problemas, me enamoré de ella a veces tan metódica otras más liberada, me enamoré de ella soltando cosas que quedan en el camino sin torturarse con la culpa, desde el perfume decomisado en uno de los aeropuertos transitados hasta tener una fecha equivocada en el vuelo que le hizo cambiar todo el plan. Ella aprendiendo a reinventarse, a mover los ladrillos del perfeccionismo con el que creció amargándose por cosas que ni argumento para alterarla tenían.

Y termino con el fragmento de una de las canciones que más me gusta “El breve espacio” interpretada de manera magistral por Pablo Milanés.

“Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera sólo un día para amar.

No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar.

Todavía no pregunté «¿te quedarás?».

Temo mucho a la respuesta de un «jamás».

no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé”

Ella – Yo, no es perfecta más se acerca a lo que más me hace feliz, a lo que menos me hace daño, a lo que se atreve a soñar en grande, a lo que libera tensiones y se regala descanso, risas, paz y el derecho a ser feliz. Quiera el universo que estas letras te inspiren a enamorarte con locura de ti, del poder infinito del amor propio.