María Sara Vega Barros: una reina vallenata con química

Las mujeres definitivamente tejen nuevas realidades y lo hacen trascendiendo a miedos, obstáculos, la injusta imponencia del machismo y asumiendo el desafío de conquistar la industria musical.

Por ello, es importante hablar de las mujeres que se atreven a presentarse ante el mundo con su legado musical, como es el caso de María Sara Vega quien con acordeón al pecho conquista al mundo y pasea las tarimas con determinación propia de una hija del sur de La Guajira - la bella Urumita - como ella muchas mujeres se han atrevido a desafiar todo y están en el camino de hacer música para tocar vidas, lo cual, hacen muy bien porque aman lo que hacen.

El acordeón no tiene límites de género, no es solo para hombres es para la humanidad que vibra con sus notas, por ello el rol de las acordeoneras cada vez cobra más fuerza y a pesar de miles de desafíos que deben enfrentar hay nuevas aperturas, las cuales, han generado maestras como Rita Fernández, definitivamente las mujeres ya no están dispuestas a cohibirse de mostrar su talento y romper paradigmas, el acordeón y el arte en general necesita de las mujeres como protagonistas y no solo como musas o complemento.

Por ello, es motivo de celebración cada vez que una mujer se atreve a mostrar al mundo productos musicales que demuestran que tienen todo para hacer grandes aportes al folclor, por tal razón, se necesita es que el machismo y las desigualdades se transformen en inclusión y garantía de sus derechos.

La reina vallenata María Sara lanzó su sencillo musical titulado Esta Quimica junto a su compañero de fórmula esteban Peraza, es una gran noticia para el vallenato que las mujeres asuman una voz en la historia, la canción es de autoría de Daniel Geles y pueden encontrarla en todas las plataformas digitales.

María Sara Vega como demostración de su valentía, se atrevió a hacer el lanzamiento en su tierra Urumita, el cual, contó con aproximadamente 2000 mil personas, el trabajo musical ha tenido gran aceptación y ya se prepara para varios compromisos musicales en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata.

Esto demuestra la casta de María Sara como reina actual vallenata coronada en la versión que rindió homenaje al maestro Jorge Oñate (2022) dado que con este sencillo inicia una entrega magistral de la corona, definitivamente por la puerta grande porque su gran sueño es llevar su talento a lo más alto y darse a conocer en el mundo.

Finalizo afirmando que el vallenato no es macho ni hembra, es una herramienta para el tejido social, para mitigar diferencias, generar hermandades, conquistar y conectar el pasado con el presente y futuro, mediante historias que surgen de vivencias que involucran de manera expedita el sentir de los y las poetas que componen canciones que estremecen nuestra alma al son de acordeones y guitarras.

De esta manera, el vallenato no es una pelea de gallos donde gana el gallo más dominante; sino que es el arte reparador ante el dolor y la inspiración ante la tristeza; y la mujer es una gran embajadora de esta misión, con su inteligencia y carácter.

Éxitos y buena química María Sara Reina del acordeón!